Balıkesir ve ilçelerinde 1 Mayıs kutlandı

İşçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Balıkesir merkezi ve ilçelerinde yapılan etkinliklerle kutlandı.

Balıkesir’de Alihikmetpaşa Meydanı, Edremit'te Şehit Hamdi Bey Meydanı, Bandırma’da Cumhuriyet Meydanı ve Ayvalıkta Cumhuriyet Meydanı’nda, demokrasi platformları temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen basın açıklamalarında işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’ı kutlandı.

Kutlamalarda koronavirüse karşı halk sağlığı için canları pahasına mücadele eden sağlık emekçileri, işçiler ve emek, barış ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenler anıldı. (Balıkesir/EVRENSEL)

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