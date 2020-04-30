CHP'li belediye başkanları salgın sırasında yapılan çalışmaları ve engelleri açıkladı

CHP’li belediyeler yayımladıkları deklarasyonla koronavirüs salgını sırasında yaptıkları çalışmalar ve bu çalışmalar sırasında karşılaştıkları engelleri 6 maddede sıraladı.

Açıklamada, “Bizler yasalara ve halkın vicdanına dayanarak görevlerini yerine getirmeye çalışan belediye başkanlarıyız. Önümüze çıkarılan engelleri yine halkımızın vicdanına bırakarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla görevimize kararlılıkla devam edeceğiz. Hedefimiz halka hizmet yanında hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği ve her vatandaş için huzurlu bir beldeyi var etmektir. Biz her koşulda vatandaşımızın emir ve hizmeti altında olacağımıza bir kez daha söz veriyoruz” denildi.

CHP’li belediye başkanlarının yayınladığı deklarasyon şöyle:

“Bizler; Cumhuriyet Halk Partisi Belediye başkanları olarak:

Halkımızın teveccühüyle seçildiğimiz günden itibaren parti rozetlerini bir yana koyarak tüm belde halkını hiçbir ayırım yapmadan kucakladık, görevimizi bu anlayışla yapmaya devam ediyoruz. Kovid-19 salgını sonrasında, yasaların bize yüklediği sorumluluklar çerçevesinde belde halkının salgından korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz. Örneğin, huzurevlerinin, ibadet yerlerinin, kadın sığınma evlerinin, vb. dezenfeksiyonunu ivedilikle yaptık. Bu bağlamda kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda yapmamızı istedikleri çalışmaları da ivedilikle yerine getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. Kovid-19 salgını ile mücadeleyi bir toplumsal mücadele olarak gördük. Dolayısıyla merkezi yönetimle yerel yönetimlerin uyum içinde çalışmalarının ne kadar hayati olduğunu biliyoruz. Uyum içinde bir çalışmanın hem Türkiye’ye hem de görev yaptığımız beldeye artıları olacağının da bilincindeyiz. Bu süreçte zaman zaman engellenmemize rağmen, azim ve kararlılıkla sorunları aşmaya çalışıyoruz… Evine gidemeyen sağlık personelinden, işyeri kapandığı için gelirden yoksun olan esnafa, ihtiyaç sahibi ailelerden, evde bakım hizmeti verdiğimiz 65 yaş üstü vatandaşlarımıza kadar herkesin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda hiçbir engeli gerekçe olarak kullanmadık ve kullanmayacağız da… Çünkü bizim halkımıza tarafsız hizmet etme sözümüz var. İçinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayında, halkımıza sevgiyle saygıyla bakacak ve tüm sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğiz. Her ne kadar yıllardır ihtiyaç sahibi ailelere verdiğimiz sıcak yemeğin kesilmesi için bazı belediyelerimizin banka hesapları bloke edilmişse de bizler bu engeli de kendi imkânlarımızla aştık. Öte yandan, vatandaşlarımızın ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapmak için belediyelerimizin banka hesaplarına yatırdıkları bağışların bloke edilmesiyle ilgili yasal yollara başvurduğumuzu da kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.

Bizler yasalara ve halkın vicdanına dayanarak görevlerini yerine getirmeye çalışan belediye başkanlarıyız. Önümüze çıkarılan engelleri yine halkımızın vicdanına bırakarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla görevimize kararlılıkla devam edeceğiz. Hedefimiz halka hizmet yanında hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği ve her vatandaşın huzurlu bir beldeyi var etmektir.

Biz her koşulda vatandaşımızın emir ve hizmeti altında olacağımıza bir kez daha söz veriyoruz.” (HABER MERKEZİ)

CHP’li Sertel: Belediyelere yasak, cemaat dernekleri televizyonlarda yardım topluyor

Ticaret Bakanlığı: AKP’li belediyelerin yurt dışından satın aldıkları ticari sır

Belediye Meclis Üyeleri: Belediyeleri itibarsızlaştırma çabaları halkı vuruyor

CHP’li belediyeler arasında işbirliği artacak