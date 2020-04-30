Manisa'da Emek ve Demokrasi Platformu, basın açıklaması yaparak 1 Mayıs’ı kutladı. Platform adına açıklamayı okuyan SES Manisa Şubesi Başkanı Figen Pehlivan Demirel, "Barış içinde savaşsız sömürüsüz bir dünyada yaşama ve yaşatma talebimizi 1 Mayıs’ta bir kez daha haykıracağız" dedi.

SES Şube Başkanı Figen Pehlivan Demirel, "Koronavirüs salgını düzenin nasıl çürüdüğünü, çöktüğünü, kamusal hizmetlerin piyasalaştırılmasının kitlesel ölümlere nasıl zemin sunduğunu en açık, en dramatik hali gözler önüne serdi" dedi. Salgında iktidarın gerekli tedbirleri zamanında almadığını, 'çarklar dönsün' diyerek fabrikalarda, inşaatlarda binlerce işçiyi "ya salgından ya açlıktan ölüm" seçenekleri ile baş başa bıraktığını ifade eden Demirel, "Kamu işyerlerinde 'zorunlu çalışma' alanlarını objektif olmayan kriterlerle ve karar süreçlerine sendikaları, emekçileri dahil etmeden belirledi. Binlerce kamu emekçisi Covid-19’a yakalandı" dedi.

Salgın sonrası sömürünün katmerleşerek devam edeceğini, hakların daha da budanacağını, çok daha otoriter bir ülke, bir dünya yaratmak istendiğini ifade eden Demirel, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi çöktü' diyerek yeni zamlarla, vergilerle faturayı bir kez daha emekçilere çıkarma niyetlerini gizlemiyorlar. Bizler; krizlere, salgınlara yol açan bu politikaların devam ettirilmesine geçit vermeyeceğiz. Özelleştirmelere, kamusal hizmetlerin sermaye için kârlı alanlar olarak piyasalaştırılmasına, güvencesizliğe, taşeron çalışmaya, esnek çalışmaya, doğanın talan edilmesine, nükleer santrallere, hayvanların/bitkilerin doğal yaşam alanlarının katledilmesine karşı mücadeleyi çok daha güçlü şekilde yükselteceğiz. Dayanışma günü işyerlerimizde, sembolik de olsa alanlarda, Taksim Meydanı'nda, sendikalarımızda, evlerimizde, balkonlarımızda 1 Mayıs marşımızı hep birlikte söyleyelim. Baharın coşkusuyla, güzel günler göreceğimizin inancıyla pankartlarımızı sallayalım, sloganlarımızı haykıralım." (Manisa/EVRENSEL)

Türkiye'de koronavirüs: 3081 ölüm, 117 bin 589 vaka | Öne çıkan gelişmeler (30 Nisan)

İzmir, Manisa ve Denizli’de 1 Mayıs kutlamaları

BES’ten 1 Mayıs Kutlaması: Her yıl olduğu gibi dayanışmamızla bir aradayız

DİH: 1 Mayısa giderken salgın hastalıkta işçilere açlık ve ölüm reva görülüyor

İzmit'te 1 Mayıs kutlaması: Sermayeye değil emekçiye bütçe

Balcalı'da sağlık emekçileri 1 Mayıs’ı işyerinde kutladı

Denizli'de yerel yönetim emekçileri Merkezefendi Belediyesi önünde 1 Mayıs'ı kutladı