Ankara’da, Tüm Bel-Sen belediyelerde 1 Mayıs'ı kutladı

Tüm Bel-Sen, 1 Mayıs için Ankara'da Mamak, Çankaya ve Yenimahalle belediyelerinde basın açıklamaları düzenledi. Mamak Belediyesi önünde konuşan Tüm Bel-Sen Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Mehmet Aslan, belediye başkanının genelgelerle personeli göreve çağırması ve sosyal denge sözleşmesini iptal etmesine tepki göstererek, "Yani fatura yine belediye emekçilerine kesilmiştir. Tüm çalışanlarımızın örgütlü mücadelesiyle bu zorlukları aşacağız" dedi.

Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, sendika genel merkezi önünde yapılan açıklamada, iktidarın emekçileri salgında ölmeye mahkum ederken sermayenin kârını artıracak yeni kaynak transferleri yapmaya başladığını söyledi. Hükümetin salgın sürecini tek adam yönetimini sağlamlaştırma ve kamuda esnek çalışmaya geçmenin fırsatına çevirdiğini belirten Bozkurt, "AKP hükümeti son yerel seçimlerde kaybettiği belediyelerle hesaplaşmanın düzeyini, faturayı da halka ödetmek üzere artırdı. Yerel yönetimlerle birlikte halk sağlığı için çalışmak yerine yeni kayyımlar atamak, dayanışma kampanyalarını yasaklayarak hesaplarına bloke koymak, ekmek dağıtımını bile engelleyerek gözü kara bir halk düşmanlığı sergilemek" dedi.

Mamak Belediyesi önünde yapılan basın açıklamasında ise Tüm Bel-Sen Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Mehmet Aslan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin yayınladığı genelgeye tepki gösterdi. Aslan, "Kamuda hiçbir yerde idari izin ve dönüşümlü çalışma ilişkilerini yeniden düzenlemek gibi bir adım atılmazken, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ortadayken, normal yaşama dönülmüşçesine ve hiçbir gerekçesi olmaksızın tüm personeli göreve çağırması sorumlu bir kamu yöneticisinin tavrı ve tutumu olmadığı gibi, alınacak tedbirleri de tehlikeye sokacağı açıktır" diye konuştu.

HALK SAĞLIĞI EMEKÇİLERİN KORUNMASINDAN GEÇER

Mamak Belediye Başkanı Köse'nin salgının yayılmaya ve can almaya devam etiği bu süreçte genelgeyi geri çekmesinin, zorunlu hizmetlerin devamlılığı açısından idari izinlerin ve dönüşümlü çalışma sisteminin tüm kamuda olduğu gibi devam ettirilmesinin acil ve hayati önemde olduğunu vurgulayan Aslan, aksi takdirde yaşanacak en ufak bir olumsuzluğun salgınla mücadeleyi sekteye uğratacağını söyledi. Aslan, halk sağlığının korunmasındaki sorumluluğun öncelikle emekçilerin korunmasından geçtiğini dile getirdi.

SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİNİ İPTAL ETTİLER

Ayrıca yetkili sendika ile imzalanan iki yıllık sosyal denge sözleşmesinin de bir genelgeyle tek taraglı ve hukuksuzca iptal edilmesine tepki gösteren Köse, bu süreçte geçim sıkıntısı çeken ya da eşi işsiz kalan belediye emekçilerin bu durumda mağdur olduğunu ifade etti. Patronların her krizde yaptığı gibi belediyenin de gelirleri artırmak için çözümü emekçilerin kazanımlarına el atmakta bulduğunu belirten Aslan, "Yani fatura yine belediye emekçilerine kesilmiştir. Tüm çalışanlarımızın örgütlü mücadelesiyle bu zorlukları aşacağız" dedi.

Tüm Bel-Sen üyeleri Yenimahalle ve Çankaya Belediyelerinde de bir araya gelerek 1 Mayıs'ı kutladı. (Ankara/EVRENSEL)

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