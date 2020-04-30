30 Nisan 2020 16:18

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 1 Mayıs kutlandı

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan sağlık emekçileri 1 Mayıs'ı kutladı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki 1 Mayıs kutlaması

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde TTB, TDB, SES, Dev-Sağlık-İş, TPD, Sosyal Hizmetler Uzmanı Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği üyelerinin katılımıyla 1 Mayıs kutlandı.

    Yapılan açıklamda sağlık emekçilerinin “Eşit işe eşit ücret”, “Kovid-19, iş kazası ve meslek hastalığı sayılsın”, “Salgın süresince ayrımsız olarak tüm sağlık emekçilerine çift maaş ödemeleri yapılsın”, “Herkese ücretsiz, eşit, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti” talepleri dile getirildi.

    Açıklamayı okuyan SES Şube Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Başkavak, Kovid-19 salgın günlerinde sağlık emekçilerinin birlik, mücadele ve dayanışmaya ihtiyacının arttığını belirtti. Sağlık hizmetinin kâr edilecek bir tüketim nesnesi olmaması gerektiğini yıllardır anlatmaya çalıştıklarını hatırlatan Başkavak, "Kovid-19 salgını ölüm ve hastalanma korkusunu yakından yaşatarak sağlık hizmetine erişimin hiçbir bariyere takılmadan ücretsiz biçimde erişilmesi gereken bir hak olması gerektiğini herkese fiilen göstermiş oldu" dedi.

    Sağlık emekçileri olarak taleplerine vurgu yapan Başkavak, "Bizler hekim, diş hekimi, eczacı, veteriner, psikolog, biyolog, fizyoterapist, hemşire, laborant, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, sağlık memuru, ebe, acil tıp teknisyeni, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni, onkoloji teknisyeni, optisyen, aile sağlığı çalışanı, tıbbi sekreter, eczane kalfası, hasta bakıcı ve sağlık hizmet sunumunda yer alan bütün sağlık işçileri olarak mesleğimizin bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Bunu da yılın 365 günü gece-gündüz demeden ülkenin metropollerinden en ücra köşelerine kadar her yerinde fiilen hayata geçiriyoruz. Bunca emek ve özveriye rağmen ne kadar haklı ne kadar meşru ve ne kadar insani olursa olsun her hak talebimiz için ciddi mücadeleleri yürütmek ve bedeller ödemek zorunda bırakılıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Açıklama "Emeğin haklarını alabildiği, salgınsız ve sömürüsüz bir dünyada 1 Mayısları bayram olarak kutlayacağımız günlerin inancıyla, bütün dünya emekçilerinin 1 Mayısını kutluyor; salgında yitirdiğimiz arkadaşlarımızın anısına sahip çıkacağımızı vesağlık emekçileri olarak hem Kovid-19 virüsüne hem de emeğimizi yok sayan, haksız ve hukuksuz bu sisteme karşı mücadelemize devam edeceğimizi buradan duyurmak istiyoruz" sözleriyle sona erdi. (Mersin/EVRENSEL)

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