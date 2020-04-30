Batıkent’te kadınlar 1 Mayıs’ı kutladı: Ücretsiz sağlık hakkı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Batıkent semti Kardelen Mahallesi Umuda Bakış sitesinde yaşayan kadınlar 1 Mayıs’ı kutladı.

Marş ve sloganlarla yapılan kutlamada, site sakinleri adına açıklamayı Bahar Polat yaptı. Bu yıl koronavirüs nedeniyle 1 Mayıs’ta alanlarda olamadıklarını dile getiren Polat, bulundukları her yeri 1 Mayıs alanına çevirmeye çalıştıklarını söyledi. ,

Polat, eşitsizliğin, şiddetin ve sömürünün sürdüğü bir düzen için değil, insanca yaşamak için gerçek tedbirlerin uygulanmasını istediklerini dile getirdi. Bu 1 Mayıs’taki taleplerini de sıralayan Polat, zorunlu olmayan alanlardaki üretimin durdurulmasını, işçilere ücretli izin verilmesini ve herkes için ulaşılabilir ve ücretsiz sağlık hizmeti sağlanmasını istedi. (Ankara/EVRENSEL)

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