30 Nisan 2020 16:24
Okmeydanı Hastanesinde mahalle halkıyla 1 Mayıs kutlaması
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık emekçileri, ziyarete gelen mahalleli ile 1 Mayıs'ı kutladı.
Fotoğraf: Evrensel
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, hastaneyi ziyarete gelen mahalle sakinleriyle 1 Mayıs kutlandı.
Kaptanpaşa Mahallesi sakinleri 1 Mayıs nedeniyle Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek destek verdi. Sağlık emekçileri mahalle sakinleriyle birlikte kutlama yaptı.
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