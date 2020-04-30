BES’ten 1 Mayıs Kutlaması: Her yıl olduğu gibi dayanışmamızla bir aradayız

Büro Emekçileri Sendikası (BES), 1 Mayıs kutlamasını Ankara'daki BES Genel Merkezi önünde okunan bir açıklamayla gerçekleştirdi. KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar’ın da katıldığı açıklamada, “Yeni toplumsal düzeni emek ve bilimle kuracağız” denildi.

Kovid-19 pandemisi sebebiyle bu yıl sendika genel merkezi önünde açıklama yaptıklarını belirten BES Genel TİS ve Hukuk Sekreteri Şenol Köksal, “Bizler bu ülkenin emekçileri, işçileri, kamu işçileri, mimarları, hekimleri, kadınları, gençleri, akademisyenleri, aydınları, kısacası bizler bu dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini alın terimizle aklımızla bilgimizle kısacası emeğimizle üretenler 2020 1 Mayısında her yıl olduğu gibi umudumuzla bilincimizle dayanışmamızla bir arada olacağız. Yeni toplumsal düzeni emek ve bilimle kuracağız. Yaşasın 1 Mayıs” dedi.

Köksal, salgına rağmen kutlamaların dayanışmayla devam edeceğini vurguladı. (Ankara /EVRENSEL)

İzmit'te 1 Mayıs kutlaması: Sermayeye değil emekçiye bütçe

Denizli'de yerel yönetim emekçileri Merkezefendi Belediyesi önünde 1 Mayıs'ı kutladı

Gebze'de işçiler fabrikalarında ve işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutluyor