İzmit'te 1 Mayıs kutlaması: Sermayeye değil emekçiye bütçe

Kocaeli’de İzmit Kaymakamlığı kararıyla "En fazla 5 kişinin katılımı” koşuluyla yapılabileceği söylenen 1 Mayıs kutlaması, yaklaşık 50 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İzmit İnsan Hakları (Sabri Yalım) Parkı'nda DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla yan yana gelen CHP, HDP, EMEP, SYKP, Halkevleri ve Dersimliler Derneği temsilcilerinin yer aldığı açıklamada koronavirüs tedbirleri ve mesafe gözetildi. Etkinlikte "Yaşasın 1 Mayıs, Biji Yek Gulan", "İnsanca yaşamak istiyoruz" ve "Sermayeye değil emekçiye bütçe" sloganları atıldı.

"BU DÜZEN BİZİ ARAÇ GEREÇTEN FARKSIZ BASİT BİR META OLARAK GÖRÜYOR"

DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Erdal Karakuş, TMMOB Kocaeli İKK Sekreteri Murat Kürekçi ve Kocaeli Tabip Odası adına Ersin Karagöz'ün sırasıyla okuduğu basın açıklamasından satırbaşları şöyle oldu: "On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunamayan bu düzen küresel salgın ile beraber büyük bir uygarlık krizi yaşıyor. Ortak hastalığımız kapitalizm! İnsanlığın, doğanın ve yaşamın üzerine çöküyor. Bu uygarlık krizi bir kez daha gösteriyor ki, bu düzenin çarkları bizleri, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleri insanca yaşatmak için kurulmamış. Salgın koşullarında bile zorunlu olmayan işlerde, fabrikalarda, atölyelerde, kamu kurum ve kuruşlarında, şantiyelerde çalışmamızı dayatan; zorunlu işlerde gerekli önlemleri almadan bizleri çalıştıran bu düzen, bizi üretimdeki herhangi bir araç gereçten farksız basit bir meta olarak görüyor. Artık daha net görüyoruz ki, insani ihtiyaçlarımız için üretmiyoruz, insanca yaşamak için üretmiyoruz, toplumun geniş kesimlerine daha iyi bir yaşam kurmak için üretmiyoruz. Sadece ve sadece sermayenin bu akıldışı düzeninin çarkları dönsün diye üretiyoruz. İşte 2020 1 Mayıs'ı bu gerçekliğin en çıplak haliyle görüldüğü ve bunun karşısında işçi sınıfının başka bir dünya, yeni bir toplumsal düzen iradesinin dünya çapında haykırıldığı bir kırılma anı olarak tarihe geçecek.”

TÜRK-İŞ: MEYDANLAR SESSİZ TALEPLERİMİZ GEÇERLİ

Kocaeli’de Türk-İş’e bağlı sendikalar da Türk-İş İl Temsilciliği önünde basın açıklaması yaptı. Türk-İş İl Temsilcisi Yakup Yıldız ve 16 sendikanın şube başkanı sosyal mesafe kuralını gözeterek yaptıkları açıklamada, salgın ve eşitsizliklerin ortada kaldığı günlerin yakın olduğunu söyleyerek “Bugün dünyadaki tüm meydanlar insanların yaşaması için sessizlik içinde. Meydanlar sessiz olabilir ama bizlerin yıllardır ortaya koyduğu taleplerimiz hala geçerli. Bu salgın ne kadar haklı olduğumuzu da gösterdi” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Gebzeli metal işçilerinden 1 Mayıs videosu: Yaşasın 1 Mayıs!

Gebze'de işçiler fabrikalarında ve işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutluyor

Gebze Sendikalar Birliğinden 1 Mayıs açıklaması: Yeni bir toplumsal düzen şart!