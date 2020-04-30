30 Nisan 2020 15:58
Son Güncellenme Tarihi: 30 Nisan 2020 16:45

İzmit'te 1 Mayıs kutlaması: Sermayeye değil emekçiye bütçe

Kocaeli’de sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve partiler 1 Mayıs’ı kutladı. Salgının, sermayenin akıldışı düzeninin çarkları dönsün diye üretim yapıldığını gözler önüne serdiği vurgulandı.

GÜNCELLENDİ

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
    • Paylaş

    Kocaeli’de İzmit Kaymakamlığı kararıyla "En fazla 5 kişinin katılımı” koşuluyla yapılabileceği söylenen 1 Mayıs kutlaması, yaklaşık 50 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

    İzmit İnsan Hakları (Sabri Yalım) Parkı'nda DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla yan yana gelen CHP, HDP, EMEP, SYKP, Halkevleri ve Dersimliler Derneği temsilcilerinin yer aldığı açıklamada koronavirüs tedbirleri ve mesafe gözetildi. Etkinlikte "Yaşasın 1 Mayıs, Biji Yek Gulan", "İnsanca yaşamak istiyoruz" ve "Sermayeye değil emekçiye bütçe" sloganları atıldı.

    "BU DÜZEN BİZİ ARAÇ GEREÇTEN FARKSIZ BASİT BİR META OLARAK GÖRÜYOR"

    DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Erdal Karakuş, TMMOB Kocaeli İKK Sekreteri Murat Kürekçi ve Kocaeli Tabip Odası adına Ersin Karagöz'ün sırasıyla okuduğu basın açıklamasından satırbaşları şöyle oldu: "On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunamayan bu düzen küresel salgın ile beraber büyük bir uygarlık krizi yaşıyor. Ortak hastalığımız kapitalizm! İnsanlığın, doğanın ve yaşamın üzerine çöküyor. Bu uygarlık krizi bir kez daha gösteriyor ki, bu düzenin çarkları bizleri, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleri insanca yaşatmak için kurulmamış. Salgın koşullarında bile zorunlu olmayan işlerde, fabrikalarda, atölyelerde, kamu kurum ve kuruşlarında, şantiyelerde çalışmamızı dayatan; zorunlu işlerde gerekli önlemleri almadan bizleri çalıştıran bu düzen, bizi üretimdeki herhangi bir araç gereçten farksız basit bir meta olarak görüyor. Artık daha net görüyoruz ki, insani ihtiyaçlarımız için üretmiyoruz, insanca yaşamak için üretmiyoruz, toplumun geniş kesimlerine daha iyi bir yaşam kurmak için üretmiyoruz. Sadece ve sadece sermayenin bu akıldışı düzeninin çarkları dönsün diye üretiyoruz. İşte 2020 1 Mayıs'ı bu gerçekliğin en çıplak haliyle görüldüğü ve bunun karşısında işçi sınıfının başka bir dünya, yeni bir toplumsal düzen iradesinin dünya çapında haykırıldığı bir kırılma anı olarak tarihe geçecek.” 

    TÜRK-İŞ: MEYDANLAR SESSİZ TALEPLERİMİZ GEÇERLİ

    Kocaeli’de Türk-İş’e bağlı sendikalar da Türk-İş İl Temsilciliği önünde basın açıklaması yaptı. Türk-İş İl Temsilcisi Yakup Yıldız ve 16 sendikanın şube başkanı sosyal mesafe kuralını gözeterek yaptıkları açıklamada, salgın ve eşitsizliklerin ortada kaldığı günlerin yakın olduğunu söyleyerek  “Bugün dünyadaki tüm meydanlar insanların yaşaması için sessizlik içinde. Meydanlar sessiz olabilir ama bizlerin yıllardır ortaya koyduğu taleplerimiz hala geçerli. Bu salgın ne kadar haklı olduğumuzu da gösterdi” dedi.  (Kocaeli/EVRENSEL)

    Gebzeli metal işçilerinden 1 Mayıs videosu: Yaşasın 1 Mayıs!

    Gebzeli metal işçilerinden 1 Mayıs videosu: Yaşasın 1 Mayıs!

    Gebze'de işçiler fabrikalarında ve işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutluyor

    Gebze'de işçiler fabrikalarında ve işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutluyor

    Gebze Sendikalar Birliğinden 1 Mayıs açıklaması: Yeni bir toplumsal düzen şart!

    Gebze Sendikalar Birliğinden 1 Mayıs açıklaması: Yeni bir toplumsal düzen şart!

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Denizli'de yerel yönetim emekçileri Merkezefendi Belediyesi önünde 1 Mayıs'ı kutladı
    SONRAKİ HABER

    1 Mayıs öncesi sağlık emekçilerinden açıklama: Virüs değil kapitalizm öldürür
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun!

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Libya'da yeni bir sayfa açılırken

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Yol-yöntem bulunur; 1 Mayıs işçilerindir!

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Farklı 1 Mayıs

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Meydanda kaç kişiyiz?

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Koronavirüs salgınında mahpuslar

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Normalleşme, risk ve hiçlik!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İzmir'de sağlık emekçileri 1 Mayıs'ı kutladı: Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz
    İzmir'de sağlık emekçileri 1 Mayıs'ı kutladı: Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz

    İzmir’de pek çok işyerinde işçiler, emekçiler 1 Mayıs kutlamalarını sürdürürken sağlık emekçileri de hastanelerinde basın açıklaması yaptı, 1 Mayıs'ı kutladı.

    ODTÜ öğrencileri mezuniyet belirsizliği ve işsizlik nedeniyle kaygılı
    ODTÜ öğrencileri mezuniyet belirsizliği ve işsizlik nedeniyle kaygılı

    ODTÜ'de konuştuğumuz son sınıf öğrencileri, salgın nedeniyle hem mezuniyet işlerinin belirsizleşmesi hem de işsizliğin artması nedeniyle endişeli. 

    İskender Bayhan: Burjuvazinin tarihe gömemediği tek bayram, 1 Mayıs
    İskender Bayhan: Burjuvazinin tarihe gömemediği tek bayram, 1 Mayıs

    Gazeteci İskender Bayhan, 1 Mayıs kutlamalarını ve öne çıkan talepleri Gündem Özel'de değerlendirdi.

    Ali el Hemdan’ın öldürülmesinde 'kaza süsü'
    Ali el Hemdan’ın öldürülmesinde 'kaza süsü'

    Ali el Hemdan’ın polis kurşunuyla öldürülmesi sürecini takip eden Avukat Tugay Bek, Evrensel’e yazdı.

    Sağlıkçılardan 1 Mayıs mesajı: Salgınsız ve sömürüsüz bir dünya
    Sağlıkçılardan 1 Mayıs mesajı: Salgınsız ve sömürüsüz bir dünya

    Sağlık alanındaki sendika ve meslek örgütleri ortak basın toplantısı düzenleyerek emekçilerin sorun ve 1 Mayıs taleplerini dile getirdi.

    Gebze'de işçiler fabrikalarında ve işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutluyor
    Gebze'de işçiler fabrikalarında ve işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutluyor

    Kocaeli Gebze'de, Koronavirüs salgınına rağmen çoğu yetersiz sağlık önlemleri altında çalıştırılan işçiler, fabrikalarında ve işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutluyor, taleplerini yineliyor.

    CIPOML’den işçilere her yerde 1 Mayıs’ı sahiplenme çağrısı
    CIPOML’den işçilere her yerde 1 Mayıs’ı sahiplenme çağrısı

    CIPOML Koordinasyon Komitesinden 1 Mayıs bildirisi: İşçiler çalışıyorsa fabrika ve işyerlerinde, değilse evlerinde slogan ve marşlarla 1 Mayıs’ı sahiplenmeli.

    GÜNCELLENDİ
    Gebze Sendikalar Birliğinden 1 Mayıs açıklaması: Yeni bir toplumsal düzen şart!
    Gebze Sendikalar Birliğinden 1 Mayıs açıklaması: Yeni bir toplumsal düzen şart!

    Gebze Sendikalar Birliği, 1 Mayıs dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında yeni bir tolumsal düzenin kurulmasının şart olduğunu vurguladı, taleplerini dile getirdi.

    "Duymak Zorundasınız"a Halit Çelenk özel ödülü
    "Duymak Zorundasınız"a Halit Çelenk özel ödülü
    Kısa filmciler, sinema sektörünün üvey evlatlarıdır!
    Kısa filmciler, sinema sektörünün üvey evlatlarıdır!
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Manisa Emek ve Demokrasi Platformu 1 Mayıs'ı kutladı
    Manisa Emek ve Demokrasi Platformu 1 Mayıs'ı kutladı

    Manisa'da Emek ve Demokrasi Platformu adına 1 Mayıs açıklamasını okuyan SES Şube Başkanı Figen Pehlivan Demirel, "İşyerlerimizde balkonlarımızda 1 Mayıs marşımızı hep birlikte söyleyelim" dedi.

    Denizli'de yerel yönetim emekçileri Merkezefendi Belediyesi önünde 1 Mayıs'ı kutladı
    Denizli'de yerel yönetim emekçileri Merkezefendi Belediyesi önünde 1 Mayıs'ı kutladı

    Denizli'de Tüm Bel-Sen ve Belediye-İş'e üye işçiler, Merkezefendi Belediyesi binasının önünde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi.

    Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Muğla'nın Ula ilçesi yakınlarında saat 13.09 sularında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları iş yerlerinde devam ediyor
    İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları iş yerlerinde devam ediyor

    İzmir'de pek çok ilçede farklı iş kollarında çalışan emekçiler, işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutlamaya devam ediyor.

    Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu üyesi emekçiler tekstil işçileri ile dayanıştı
    Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu üyesi emekçiler tekstil işçileri ile dayanıştı

    Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube üyesi emekçiler, koronavirüs sebebiyle yaygın olarak kutlanamayacak olan 1 Mayıs’ı tekstil işçileri ile dayanışarak kutladı.

    Çiğli Evka 6 Mahalle muhtarından 1 Mayıs’a çağrı
    Çiğli Evka 6 Mahalle muhtarından 1 Mayıs’a çağrı

    Çiğli Evka-6 Mahallesi muhtar ve azaları koronavirüs salgını döneminde mahalleliyle dayanışmayı büyüterek 1 Mayıs çağrısı yaptı.