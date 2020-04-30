Dersim'de Köy Hizmetleri işçileri 1 Mayıs'ı kutladı

İzmir'de sağlık emekçileri 1 Mayıs'ı kutladı: Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz

İzmir’de pek çok işyerinde işçiler, emekçiler 1 Mayıs kutlamalarını sürdürürken sağlık emekçileri de hastanelerinde basın açıklaması yaptı, 1 Mayıs'ı kutladı.