30 Nisan 2020 15:21
Dersim'de Köy Hizmetleri işçileri 1 Mayıs'ı kutladı
Dersim'de Yol-İş Sendikasına üye Köy Hizmetleri işçileri 1 Mayıs'ı kutladı.
Fotoğraf: Köy Hizmetleri İşçileri
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kitlesel kutlamaların yapılamadığı bu yılkı 1 Mayıs'ta işçi ve emekçiler, bulundukları her alanı 1 Mayıs alanına çevirmeyi sürdürüyor.
Dersim'de Köy Hizmetleri işçileri, kurum binası önünde 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Yol-İş Sendikası Elazığ 1 No'lu Şube üyesi işçiler, fiziksel mesafeye dikkat ederek yaptıkları eylemde taleplerini dile getirdi. (Dersim/EVRENSEL)
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