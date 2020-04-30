Amed Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Mayıs'ı kutladı

Amed Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında basın açıklaması düzenledi.

TMO Parkı'nda düzenlenmesi planlanan açıklama, 5 kişiden fazla kişinin katılmasına izin verilmemesi üzerine Eğitim-Sen Diyarbakır 2 No'lu Şube binasının bahçesinde gerçekleşti.

Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Sadrettin Kaya'nın okuduğu açıklamada, üretimin sermayenin çarkları dönsün diye sürdürüldüğünün salgın sürecinde daha da görünür olduğu belirtildi.

Emekçilerin egemen olduğu bir düzende salgına karşı toplumun sağlığının, işinin ve geçiminin korunacağının altı çizildi ve böyle bir düzenin kurulması için mücadele edileceği vurgulandı. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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