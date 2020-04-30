30 Nisan 2020 14:51

Patronlara salgın kıyağı: Ücretsiz izne çıkaran patron asgari ücret desteği de alacak

Kovid-19 gerekçesiyle patronların bu yıl kısa çalışma yaptırması, ücretsiz izne çıkartılması nedeniyle işçilerin fiilen çalıştırılmaması asgari ücret desteği destek alınmasını engellemeyecek.

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK), bu yıl işçi başına 75 lira olarak uygulanacak asgari ücret desteğine ilişkin ayrıntıları içeren genelgeyi yayımladı. Genelgede bu yıl önceki yıllardan farklı olarak pandemi düzenlemesi yapıldı.

    Patrona sağlanan işçi başına aylık 75 lira tutarındaki asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için, işçi sayısının geçen yılın en az işçi çalıştırılan ayından daha az olmaması gerekiyordu. Buna göre işçiyi ücretsiz izne çıkaran patron da asgari ücret desteğinden yararlanabilecek.

    Habertürk’te yer alan habere göre, asgari ücret desteğinden, geçen yıl uzun vadeli sigorta primi yatırılmış işçi çalıştıran işverenler yararlanacak. Destek verilecek işçi sayısı, işverenin bir önceki yıl çalıştırdığı brüt ücreti günlük 128 TL’nin altındaki işçi sayısını aşamayacak. Sendikalı iş yerlerinde günlük 256 TL, yeraltı madenlerinde ise günlük 341 TL’nin altında ücret alan işçi sayıları esas alınacak.

    Destekten yararlanılabilmesi için işverenlerin 2020 yılına ait aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yasal süresi için vermeleri gerekiyor. Belgelerin ve beyannamelerin yasal süresi içinde verilmediği aylar için destekten yararlanılamayacak.

    Yasal süresi dışında verilen ve prim gün sayısını artıracak mahiyetteki ek prim ödeme gün sayıları, destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

    PANDEMİ NEDENİYLE İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAMASI ENGEL TEŞKİL ETMEYECEK

    Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için bu yılki işçi sayısının, geçen yıl ocak-kasım ayları arasında bildirilen en düşük işçi sayısından az olmaması gerekiyor. Örneğin, geçen yıl nisan ayında 9, diğer aylarda 10 işçisi olan işveren bu yıl 8 işçi çalıştırdığı ay destekten yararlanamayacak, 9 ve daha fazla işçi bildirdiği aylarda ise desten yararlanabilecek.

    Ancak, bu konuda Kovid-19 salgını dolayısıyla istisna getirildi. Buna göre, destekten yararlanılacak ayda “18-Kısa çalışma ödeneği”, “21- Diğer ücretsiz izin”, “27 – Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler”, “28 – Pandemi ücretsiz izin”, “29 - Pandemi ücretsiz izin ve diğer” koduyla sigorta bildirimi yapılmış olması, destekten yararlanmaya engel teşkil etmeyecek.

    PRİM BORCU OLANLAR DA DESTEK ALABİLECEK

    2020 yılı öncesinde tescil edilmiş işyerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na geçmiş veya cari dönem prim borcu olsa dahi işverenler asgari ücret desteği alabilecek. Örneğin, 2020 ocak ayına ait prim ödemesini nisan ayına kadar yapmamış olan işveren, gerek ocak ayı için, gerekse sonraki aylar için asgari ücret desteği almaya devam edecek.

    SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRANA DESTEK YOK

    2020 yılında sigorta primine esas kazancı eksik bildirdiği veya hiç bildirmediği müfettişlerce veya mahkeme kararları ile tespit edilen işverenler, 2020’de asgari ücret desteği alamayacaklar. Kaçak işçi çalıştırdığı veya işçinin primini eksik bildirdiği destek aldıktan sonra tespit edilirse, ödenmiş olan asgari ücret desteği gecikme zammı ve gecikme cezasıyla geri alınacak.

    YENİ KURULAN İŞ YERLERİ TÜM İŞÇİLER İÇİN DESTEK ALACAK

    2020 yılında faaliyete başlayan işyerleri, sigortalı olarak çalıştırdıkları işçilerinin tamamı için asgari ücret desteği alacak. İşçilerin günlük brüt kazançlarının 128 TL’nin altında kalıp kalmadığı dikkate alınmayacak.

    2020’den önce tescil edilmiş işyerlerinde prim borcu bulunması destekten yararlanmaya engel teşkil etmezken, bu yıl tescil edilen işyerlerinin asgari ücret desteği alabilmesi için hem aylık bildirim ve beyannamelerini yasal süresi içinde yapmaları, hem de cari primlerini zamanında ödemeleri gerekiyor. Cari primini süresi içinde ödemeyen yeni kurulan işyerlerinde asgari ücret desteği verilmeyecek. Amme Alacakları Kanunu kapsamında borçlarını taksitlendirip vadesi içinde öderlerse yararlanabilecekler.

    EV HİZMETLERİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR DA DESTEK ALACAK

    Ev hizmetlerinde ayda on günden fazla işçi çalıştıranlar ile konut kapıcısı çalıştıranlar da asgari ücret desteğinden yararlanabilecek. 2019 yılında bu kapsamda çalıştırılan işçilerin günlük ücretlerinin 128 TL’nin (aylık 3 bin 840 TL) altında olması gerekiyor.

    İlk defa bu yıl ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlarda ise ücret tutarına bakılmayacak ancak primlerini süresi içinde ödemeleri gerekecek. (EKONOMİ SERVİSİ)

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