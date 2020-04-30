Beşiktaş Belediyesinden 1 Mayıs’a afişli kutlama

Beşiktaş Belediyesi, cadde ve sokaklardaki bilboardlara astığı "İş, emek ve dayanışma" kavramlarına vurgu yapılan afişlerle 1 Mayıs’ı kutladı.

Belediye, ilçenin birçok noktasındaki panolarda, belediye emekçileri ve sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadele sürecindeki emeklerine saygı vurgusunu ön plana çıkardı. Koronavirüse karşı mücadelede belediye ekipleriyle sosyal mesafeye uyarak omuz omuza çalışan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın dayanışma fotoğraflarına da yer verildi. Yapılan çalışma, Başkan Akpolat’ın "Bizim için bazı kelimeler şimdi daha anlamlı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’müz kutlu olsun" mesajıyla paylaşıldı.

Beşiktaş’ın cadde ve sokaklarını süsleyen çalışmalar, Beşiktaş Belediyesi resmî internet sitesi üzerinden de incelenebiliyor.

Fotoğraf: Beşiktaş Belediyesi

(İstanbul/EVRENSEL)

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