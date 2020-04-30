CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade vermek için adliyeye gitti
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek için Anadolu Adalet Sarayına gitti.
Canan Kaftancıoğlu | Fotoğraf: DHA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflandığı iddiasıyla ilgili “suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlarından hakkıında soruşturma açılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 28 Nisan'da ifadeye çağrılmıştı. Kaftancıoğlu, ifade vermek üzere adliyeye gitti.
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki soruşturma İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Avukatı Sezgin Tunç’un yaptığı suç duyurusu üzerine başlatıldı. Kaftancıoğlu, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
AA'da yer alan habere göre Kaftancıoğlu, soruşturma kapsamında ifade vermek için avukatlarıyla birlikte Kartal’daki Anadolu Adliyesine gitti.
NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bulunan Kuzguncuk’taki vakıf arazisinde izinsiz inşaat gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. CHP İBB Meclis Grubu, Altun hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Altun’un arazinin kiralanması için üzerindeki kaçak yapıların İBB tarafından yıkıldığı gün başvuruda bulunduğu ortaya çıkmıştı. (HABER MERKEZİ)
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