Bursa’da 1 Mayıs açıklaması iptal edildi

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Bursa bileşenleri, bugün Fomara Meydanında yapılacak 1 Mayıs açıklamasını “sayının artacağı” ve “sağlık açısından sorunlar yaratacağı” gerekçesiyle iptal etti. Bursa'da 1 Mayıs kutlamaları için Valilik, sokağa çıkma yasağını öne sürerek 1 Mayıs günü yapılacak kutlamalara izin vermemiş, 1 Mayıs’tan önce yapılacak etkinliklere ise 5 kişi sınırlaması getirmişti.

Hak-İş tarafından saat 11.00’da Fomara Meydanında bir açıklama yapıldı. Aynı meydanda saat 13.00’da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak açıklama yapacaktı. Fakat kişi sayısının artacağı ve sağlık açısından sorunlar yaratacağı gerekçesiyle açıklama iptal edildi.

SES ARACINA DA İZİN VERİLMEDİ

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız KESK Dönem Sözcüsü Tarım Orkam-Sen Bursa Şube Başkanı Fikret Gizir “Bugün yapmayı planladığımız 1 Mayıs etkinliğini, etkinliğin dün akşam bazı sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yayınlanması sonucu katılımcı sayısının artabileceği, sosyal mesafe koşullarının zorlanacağı bu nedenle kişi ve toplum sağlığını tehlikeye atabileceği düşüncesiyle iptal etmek zorunda kaldık. Bildiğiniz gibi Cuma günü için yapmak istediğimiz açıklamaya Valilik izin vermemişti. Bugün de ses araçları dolandırmak için Valiliğe başvuru yaptık ona da izin verilmedi” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

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