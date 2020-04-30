Bursa’da 1 Mayıs açıklaması

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Bursa bileşenleri, bugün Fomara Meydanında yapılacak 1 Mayıs açıklamasını “sayının artacağı” ve “sağlık açısından sorunlar yaratacağı” gerekçesiyle iptal etti. Bursa'da 1 Mayıs kutlamaları için Valilik, sokağa çıkma yasağını öne sürerek 1 Mayıs günü yapılacak kutlamalara izin vermemiş, 1 Mayıs’tan önce yapılacak etkinliklere ise 5 kişi sınırlaması getirmişti.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Bursa bileşenleri daha sonra 1 Mayıs ile ilgili yapacakları açıklamayı Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) önünde yapacağını açıkladı.

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) önünde temsili katılımla yapılan açıklamada konuşan KESK Dönem Sözcüsü Fikret Gizir; “Bizler bu dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini, alın terimizle, aklımızla, bilgimizle, kısacası emeğimizle üretenler. 2020 1 Mayısı’nda her yıl olduğu gibi umutlarımızla, bilincimizle ve dayanışmamızla bir aradayız. On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunamayan bu düzen küresel salgın ile beraber büyük bir uygarlık krizi yaşıyor. Bu uygarlık krizi bir kez daha gösteriyor ki, bu düzenin çarkları bizleri, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleri insanca yaşatmak için kurulmamış. Salgın koşullarında bile zorunlu olmayan işlerde, fabrikalarda, atölyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, şantiyelerde çalışmamızı dayatan; zorunlu işlerde gerekli önlemleri almadan bizleri çalıştıran bu düzen, bizi üretimdeki herhangi bir araç gereçten farksız basit bir meta olarak görüyor” dedi.

2020 1 Mayıs'ının işçi sınıfının başka bir dünya, yeni bir toplumsal düzen iradesinin dünya çapında haykırıldığı bir kırılma anı olarak tarihe geçeceğini söyleyen Gizir; “Eğer bugün biz emekçilerin egemen olduğu bir düzen olsa idi salgına karşı toplumun sağlığını, işini ve geçimini koruyacak gerçek bir mücadele verirdik diyerek olması gerekenleri sıraladı:

Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdurulurdu. Çünkü yaşamaktan, insandan daha önemli hiçbir şey olmazdı. Salgın süresince herkesin işi ve geçimi devletin güvencesinde olurdu. İnsanlar yaşam savaşı verirken elektrik, su, doğalgaz faturalarından KDV, kredilerden faiz toplamak asla akla gelmeyeceği gibi, temel ihtiyaçlar salgın riski boyunca devlet tarafından karşılanırdı. Tümüyle kamu kontrolündeki sağlık kuruluşları, yurttaşların tamamına, istisnasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız sağlık hizmeti sunardı. Salgına karşı önlemler üç beş patron örgütü ile değil, işçilerle, kamu emekçileriyle, hekimlerle, mühendislerle, akademisyenlerle beraber belirlenirdi. Ölçü patronların karları değil aklın ve bilimin ışığında toplumun korunması olurdu. Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak üzere tüm zorunlu işlerde çalışanlar haftalarca koruyucu ekipman beklemez, insanlarımızın ölümü ve hastalanması engellenirdi. Tüm kadınlara iş ve gelir güvencesi sağlanır, evde kalınan dönemlerde ev içi şiddetin önlenmesi için devlet etkin önlemler alırdı. Tek kişinin dediği ferman olmaz, muhtarından belediyesine tüm kamu kurumları ile işbirliği içinde bir mücadele yürütülür, maskesinden ekmeğine tüm ihtiyaçlar beraber karşılanır, siyasi rekabet değil halkın sağlığı öncelikli olurdu.

NE OLMUŞTU?

Hak-İş tarafından saat 11.00’da Fomara Meydanında bir açıklama yapıldı. Aynı meydanda saat 13.00’da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak açıklama yapacaktı. Fakat kişi sayısının artacağı ve sağlık açısından sorunlar yaratacağı gerekçesiyle açıklama iptal edildi.

SES ARACINA DA İZİN VERİLMEDİ

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız KESK Dönem Sözcüsü Tarım Orkam-Sen Bursa Şube Başkanı Fikret Gizir “Bugün yapmayı planladığımız 1 Mayıs etkinliğini, etkinliğin dün akşam bazı sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yayınlanması sonucu katılımcı sayısının artabileceği, sosyal mesafe koşullarının zorlanacağı bu nedenle kişi ve toplum sağlığını tehlikeye atabileceği düşüncesiyle iptal etmek zorunda kaldık. Bildiğiniz gibi Cuma günü için yapmak istediğimiz açıklamaya Valilik izin vermemişti. Bugün de ses araçları dolandırmak için Valiliğe başvuru yaptık ona da izin verilmedi” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

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