30 Nisan 2020 14:25
Gebze'de işçiler fabrikalarında ve işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutluyor
Kocaeli Gebze'de, Koronavirüs salgınına rağmen çoğu yetersiz sağlık önlemleri altında çalıştırılan işçiler, fabrikalarında ve işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutluyor, taleplerini yineliyor.
Gebze Fontana kalıp fabrikası işçilerinin videosundan alınmıştır
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Koronavirüs salgınına rağmen pek çoğu yetersiz sağlık önlemleri altında çalıştırılan işçiler, fabrikalarında ve işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutluyor, taleplerini yineliyor.
- DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş üyesi Fontana kalıp fabrikası işçileri, çektikleri videoyla 1 Mayıs taleplerini dile getirdi.
- Petrol-İş sendikasının örgütlü olduğu Bayer ilaç fabrikasındaki işçiler de 1 Mayıs'ı kutladı.
(Gebze/EVRENSEL)
Gebze Sendikalar Birliğinden 1 Mayıs açıklaması: Yeni bir toplumsal düzen şart!
Gebze Alpla plastik fabrikası işçileri çektikleri videoyla 1 Mayıs'ı kutladı
Reklam