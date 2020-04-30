Gebze'de işçiler fabrikalarında ve işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutluyor

Yaşam için ölüme yatanlar

Bazılarımız için oruç kelimesi ölümle mühürlenmiştir. Hem de öyle gün doğumundan gün batımına kadar değil. Helin Bölek için bu ölümle mühürlenmiş oruç 288 gün, Mustafa Koçak için ise 297 gün sürdü.