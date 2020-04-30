30 Nisan 2020 13:54

Ankara'da 1 Mayıs için temsili açıklamaya koronavirüs bahanesiyle 5 kişi engeli

DİSK, KESK, TMMOB Ankara Temsilcilikleri, ATO ve Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasının 1 Mayıs programına Valilik tarafından 5 kişi sınırı getirildi.

DİSK, KESK, TMMOB Ankara Temsilciliklerinin yaptığı 1 Mayıs açıklaması

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL İŞÇİ-SENDİKA
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    DİSK, KESK, TMMOB Ankara Temsilcilikleri, ATO ve Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasının Ulus Heykel önünde yapmayı planladığı 1 Mayıs programına Valilik tarafından 5 kişi sınırı getirildi. Bu nedenle Ankara Tabip Odasında gerçekleştirilen basın toplantısında ortak metni okuyan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, "1 Mayıs karantinaya alınamaz" diyerek bayramın her koşulda kutlanacağını ifade etti.

    Bu 1 Mayıs’ta fiziken olmasa da her yılki gibi umutla, bilinçle ve dayanışmayla bir arada olduklarını belirten Görgün, salgını 1 Mayısları engellemek, unutturmak için fırsata çevirmek isteyen yaklaşımlara karşı mücadeleden hiçbir koşulda vazgeçmeyeceklerini söyledi.

    "SALGINDA BİLE ZORUNLU OLMAYAN İŞLERDE ÇALIŞIYORUZ"

    Görgün, "Salgın koşullarında bile zorunlu olmayan işlerde favrikalarda, atölyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmamaızı dayatan, zorunlu işlerde gerekli önlemleri almadan bizleri çalııştıran bu düzen bizi üretimdeki gerhangi bir araç gereçten farksız basit bir meta olarak görüyor" dedi.   

    "HER BALKON 1 MAYIS ALANI, HER PENCERE BİR MEYDAN"

    1 Mayıs akşamı saat 21.00’da balkonlarda hep birlikte marşlar ve alkışlar eşliğinde 1 Mayıs’ı kutlama çağrısında bulunan Görgün, "Her balkon 1 Mayıs alanı, her pencere bir meydan.” dedi. (Ankara /EVRENSEL)

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