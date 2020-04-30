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    • Kartal Belediyesi işçileri 1 Mayıs'ı kutladı, taleplerini haykırdı

    Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube üyesi Kartal Belediyesi işçileri, iş yerlerinde 1 Mayıs'ı kutladı ve taleplerini haykırdı.

    30 Nisan 2020 14:04
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    DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şubenin örgütlü olduğu Kartal Belediyesinde işçileri,1 Mayıs'ı iş yerlerinde kutladı. Destek Hizmetler, Park Bahçeler, Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde bir araya gelen işçiler taleplerini haykırdılar.

    Fiziksel mesafeye dikkat edilen eylemde, ellerinde taleplerinin bulunduğu dövizlerle alanda buluşan işçilere Şube Başkanı Ahmet Arıkan seslendi.

    "Eşitsizlik üzerine kurulu kapitalist sistem içinde yaşanan krizler de sınıfsal eşitsizliği derinleştiriyor. Yaşanan her krizde olduğu gibi bu salgında da gücü ve parayı elinde bulunduranlar değil emek gücünü satmak zorunda olanlar, işçiler, köylüler, güvencesizler, küçük esnaf ekonomik ve sosyal tahribatla yüz yüze kalıyor" diyen Arıkan, alınan önlemlerin işçileri korumadığını vurguladı.

    Belediye çalışanlarının ücretlerinin belediye bütçesinden karşılandığını hatırlatan Arıkan, "Belediye bütçesinin gelir kısmı büyük ölçüde İller Bankası aracılığıyla ödenen vergi paylarından oluşmaktadır. Salgın döneminde bu paydan kesinti yapılmayacağı da ilan edilmiştir. Bu yüzden kısa çalışma uygulamasının var oluş amacı olan ciddi mali dar boğaz nedeniyle işçi çıkarmanın önlenmesi gerekçesi belediyelerde söz konusu edilemez" dedi.

    Arıkan, 22 Mart’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kamuda çalışma düzeninin belirtildiğini, kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmak yerine bu genelgeye uyulması gerektiğini söyledi.

    Ardından işçiler taleplerini dile getirdi. Talepler şöyle:

    • İşten çıkarmalar yasaklansın, ücretli izin verilsin istiyoruz
    • Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdurulsun istiyoruz
    • Sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir iş, gelir ve sosyal güvenlik istiyoruz
    • Demokrasi istiyoruz
    • Eşit ve adil bir bölüşüm, sosyal adalet istiyoruz
    • İş güvencesi, özgür toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğü istiyoruz
    • Belediye şirket işçilerine kadro istiyoruz
    • Kamusal, nitelikli, parasız ve erişilebilir sağlık ve eğitim istiyoruz
    • Hukukun üstünlüğünü istiyoruz
    • Savaşsız, şiddetsiz bir yaşam istiyoruz
    • Eşit işe eşit ücret istiyoruz
    • Doğanın talanı ve sömürüsüne son verilsin istiyoruz
    • Hukuksuz olarak işinden edilenler işlerine geri dönsün istiyoruz

    (İstanbul/EVRENSEL)

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