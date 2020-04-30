TÜMTİS üyelerinden 1 Mayıs kutlaması: Salgına karşı işçi sağlığı korunsun

TÜMTİS Eskişehir Şubesi, ESTAŞ Taşımacılık önünde yaptıkları basın açıklamasıyla 1 Mayıs taleplerini dile getirdiler. Açıklamada “Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganı öne çıktı. Bu 1 Mayıs’taki en önemli taleplerinin “Korona salgını karşısında taşıma iş kolundaki işçilerin sağlığının korunması” olduğunu belirten Şube Başkanı Suat Keser, “Özellikle kargo teslimatı yapan işçiler için patronlar gerekli koruyucu hizmetleri sağlamıyor, bir mal onlarca kişinin elinden geçiyor ve burada en büyük risk taşıma işçilerine düşüyor” ifadelerine yer verdi. Sadece zorunlu taşıma hizmetlerinin ve ancak gerekli önlemlerin alınması suretiyle sürdürülmesinin 1 Mayıs’taki en önemli taleplerini olduğunu altını çizdi. Bunun yanında Türk-İş Merkezi’nin 1 Mayıs yokmuş gibi hareket etmesini eleştiren Keser, merkez yöneticilerin tabandaki işçinin talebini örgütlenmesi için daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini ifade etti. (Eskişehir/EVRENSEL)

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