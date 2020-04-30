Uzaktan 1 Mayıs ile yakından dayanışma

Eşitsizliğin ve sömürünün sürdüğü değil, insanca yaşanacak bir düzen için her yeri 1 Mayıs alanına çevirelim. Evde, balkonda, işyerinde 1 mayıs marşımızla uzaklara sesimizi duyuralım. Yaşasın 1 Mayıs.