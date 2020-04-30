30 Nisan 2020 13:32

Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Ula ilçesi yakınlarında saat 13.09 sularında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ula yakınlarında gerçekleşen depremin merkez üssünü gösteren harita.

Harita: Mapquest

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre saat 13.09 sularında Muğla Ula'da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak kaydedildi.

Ula yakınlarında meydana gelen depremin merkez üssünün Muğla Köyceğiz'e 15,2 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

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