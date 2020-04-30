30 Nisan 2020 13:02

Antep’te TÜMTİS’ten işyerinde 1 Mayıs kutlaması

TÜMTİS Gaziantep Şubesi, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı, İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı bir gün öncesinde kutladı.

TÜMTİS işçilerinin 1 Mayıs kutlaması

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    TÜMTİS Gaziantep Şubesi, koranavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında büyükşehirlerde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı, İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı bir gün öncesinde kutladı.

    Gatem Nakliyeciler Sitesi'nde basın açıklamasında fiziksel mesafe kuralına dikkat edildi. TÜMTİS üyelerine adına açıklamayı okuyan Şube Başkanı Mahmut Canyurt, başlatılan "Evde kal" kampanyasının başta sağlık emekçileri, kargo ve taşımacılık işçileri olmak üzere milyonlarca emekçiyi kapsamasığını belirterek, işçilerin yeterli önlem alınmadan canları pahasına çalıştırıldığını söyledi. Milyonlarca işçinin de ücretsiz izne çıkarıldığını ve işten atıldığını aktaran Canyurt, “İşsizler ordusuna 5 milyon kişi daha eklendi" dedi. Yoksulluğun giderek arttığı ve açlık tehlikesinin kapıya dayandığı salgın koşullarında, talepler için mücadelenin her zamankinden daha da yakıcı hale geldiğini vurgulayan Canyurt, "Güzel ve güneşli günleri görülmesi, salgının üstesinden gelinmesi umuduyla işçi sınıfının örgütlü gücü olarak taleplerimiz için mücadele etmeye, 1 Mayıs'ın açtığı yolda birliğimizi, dayanışmamızı korumaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerinin kullandı.

    TÜMTİS işçilerinin 1 Mayıs kutlaması

    Fotoğraf: Evrensel

    (Antep/EVRENSEL)

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