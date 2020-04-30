İzmir Valiliği Emek Demokrasi güçlerinin 1 Mayıs kutlama talebini salgın gerekçesiyle reddederken, ilçelerde yapılacak kutlamalara da yasak getirirken, Emek Partisi İzmir İl Örgütünün afişlerini toplattı.

Emek Partisi İzmir İl Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre sadece kutlamalar değil 1 Mayıs'ın kendisi yasaklandı. İl Başkanı Emine Uyar, Evrensel'e yaptığı açıklamada günler öncesinden salgına rağmen izolasyon ve fiziksel mesafe kurallarına uyarak 1 Mayıs hazırlıklarını sürdürdüklerini, tüm ilçelerde afiş, ayaklı pano ve pankart çalışması yaptıklarını belirtti.

Balçova'da bazı noktalara yerleştirilen ayaklı panolar ile Çiğli’de organize sanayi bölgesi ve sokaklara yapılan afişlerin Emniyet tarafından toplatıldığını belirten Uyar, “Sermaye sınıfı ve onun temsilcisi AKP Hükümeti, salgını patronlar lehine fırsata dönüştürmek için her türlü adımı atıyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor ancak özel izinlerle fabrikalara çalışma izni veriliyor. Yani işçi ve emekçilere, ölümle burun buruna çalış ama hiç bir şey talep edemezsin, itiraz edemezsin hatta 1 Mayıs bile kutlayamazsın deniliyor. Bu yasaklar bunun bir parçası, ancak biz işçi sınıfının partisi olarak dün de olduğu gibi bugün de işçilerin talepleri etrafında birlik ve mücadelesini yükseltmek içinçalışmalarımızadevam edeceğiz” dedi. Son olarak 1 Mayıs çağrılarını yenileyen Uyar, “Fabrikada, işyerinde, balkonda neredeysek orada 1 Mayıs taleplerimizi yükseltelim. 1 Mayıs günü saat 21.00’de balkonlarımızdaolalım” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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