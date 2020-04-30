Ankara'da TÜMTİS üyesi Ambar ve kargo işçileri 1 Mayıs kutladı

TÜMTİS Ankara Şubesi OSTİM'de ambar işçileri, İvedik'te UPS kargo ve Kazan'da Aras Kargo işçileriyle 1 Mayıs'ı bir gün önce kutladı. Salgın nedeniyle fiziksel mesafeye dikkat edilerek işyerlerinde yapılan eylemlerde, Covid-19 salgınının, dünyanın ne kadar adaletsiz bir şekilde yönetildiğinin, işçi hak ve özgürlüklerinin ne kadar yetersiz olduğunun, sağlıklı beslenme ve barınma koşullarına sahip olmayanların karşı karşıya kaldıkları sefaletin ne kadar vahim düzeyde olduğunu gözler önüne serdiği vurgulandı.

OSTİM'de yapılan kutlamada işçiler salgın nedeniiyle aralarındaki fiziksel mesafeye dikkat ederek toplandı. "Yaşasın 1 Mayıs" sloganlarının atıldığı eylemde konuşan TÜMTİS Ankara Şube Başkanı Haydar Aslan, "Dünya çapında salgına neden olan Covid-19 virüsü başta işçi ve emekçiler olmak üzere yüzbinlerce can almaya devam etmektedir. Salgının önüne geçmek amacıyla başlatılan "Evde Kal" kampanyası ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen başta sağlık emekçileri, kargo ve taşımacılık işçileri olmak üzere milyonlarca emekçi sağlık ve güvenlik önlemleri alınmadan bulaşma riski altında canları pahasına ölümle burun buruna çalıştırılmaktadır" dedi.

'SALGIN DÜNYANIN NE KADAR ADALETSİZ YÖNETİLDİĞİNİ GÖSTERDİ'

Covid-19 salgınının, dünyanın ne kadar adaletsiz bir şekilde yönetildiğinin, işçi hak ve özgürlüklerinin ne kadar yetersiz olduğunun, sağlıklı beslenme ve barınma koşullarına sahip olmayanların karşı karşıya kaldıkları sefaletin ne kadar vahim düzeyde olduğunu gözler önüne serdiği vurgulayan Aslan, salgının başta sağlık hizmetleri olmak üzere toplumun temel ihtiyaçlarının sağlandığı sektörlerde yapılan özelleştirmelerin ne kadar hatalı olduğunu ve yeni liberal politikaların bir avuç zengin dışında milyonlarca insanı yoksullaştırdığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

İŞÇİYE GÜNLÜK 39 TL, MÜTEAHHİTLER MİLYARLAR

Bu süreçte milyonlarca işçinin ücretsiz izne çıkarıldığını ve işten atıldığını belirten Aslan, rızası dışında ücretsiz izne çıkarılan işçinin haklı nedenle sözleşmesini feshetme, kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkının da elinden alındığını dile getirdi. İşsizler ordusuna 5 milyon kişinin daha eklendiğini ve esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırıldığınnı ifade eden Aslan, "İşçilere günlük 39TL reva görülürken geçmediğimiz köprüler ve yollardan dolayı müteahhitlere milyarlar aktarılması için yeni vergiler konulmasından ve oranlarının arttırılmasından geri durulmadı" dedi.

SALGINDA HAFTALIK EN FAZLA 30 SAAT ÇALIŞMA, İKİ GÜN TATİL

Yoksulluğun giderek arttığı ve açlık tehlikesinin kapıya dayandığı salgın koşullarında mücadelenin her zamankinden daha acil ve yakıcı hale geldiğine dikkat çeken Aslan, taleplerini şöyle sıraladı:

Sağlık ve eğitim hizmetleri kâr amacı ile faaliyet yürütülen alanlar arasından çıkarılarak kamu eliyle yürütülmelidir.

İşsizlik sigortası fonundan işverenlerin desteklenmesi gibi amacı dışında kullanılmasına son verilmeli ve işsiz kalan işçiler hiçbir koşul ileri sürülmeden fondan yararlandırılmalıdır.

Kısa çalışma ödeneği ve ücret nakit desteği ödemesiasgari ücretten az olmamalıdır.

Salgın koşullarında çalışmanın zorunlu olduğu hallerde haftalık çalışma süreleri en fazla 30 saatle sınırlandırılmalı, hafta tatili 2 gün olarak düzenlenmeli ve ücretlerden kesinti yapılmamalıdır.

Kıdem tazminatı gibi işçilerin en önemli kazanımları korunmalı ve esnek çalışma uygulamalarına son verilmelidir.

İşyerlerinde koruyucu önlemler arttırılmalı, standartlara uygun maske, eldiven ve dezenfektan malzemeleri tamamlanmalı, tedarikinde zorluk olur ise devlet bu işyerlerine öncelik tanımalıdır.

Denetimlere rağmen uygun sağlıklı çalışma koşullarının oluşturulmadığı işyerlerinde işten çıkmak isteyen işçiye kıdem tazminatları herhangi bir koşula bağlı olmaksızın derhal ödenmelidir. (Ankara/EVRENSEL)

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