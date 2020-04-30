30 Nisan 2020 11:58

Adana'da belediye işçileri 1 Mayıs'ı kutladı: Salgına karşı yeterince korunmuyoruz

Genel İş Adana Şubesi, Çukurova ve Seyhan Belediyeleri önünde 1 Mayıs açıklamaları yaptı. İşyeri Temsilcisi Kubilay Gül, "Belediye işçileri ve aileleri salgına karşı yeterince korunmuyor" dedi.

Seyhan Belediyesi işçileri

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL İŞÇİ-SENDİKA
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    Genel İş Adana Şubesi, Çukurova ve Seyhan Belediyeleri Park Bahçeler Müdürlükleri önünde 1 Mayıs gündemli basın açıklaması yaptı. Çukurova Park Bahçeler Müdürlüğünde gerçekleşen açıklamayı okuyan İşyeri Temsilcisi Kubilay Gül, kamu hizmeti yerine getiren üyelerinin sağlığının ve can güvenliğinin tehdit altında olduğunu belirterek “Belediye işçileri ve aileleri salgına karşı yeterince korunmuyor. Kamu hizmetlerinin bu önemi ortadayken hala belediye işçileri arasında ayrım yapılmaktadır” dedi. Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan işçiler de kamu hizmeti yaptıklarını belirterek kadro taleplerini dile getirdi, zorunlu işlerin durdurulmasını istedi.

    “ÇALIŞMASI ZORUNLU OLMAYAN İŞÇİLER ÖLÜMÜNE ÇALIŞTIRILIYOR”

    DİSK Bölge Temsilcisi ve Genel İş Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu, işçilerin 1 Mayıs’ını kutladı. Salgına karşı alınan önlemler arasında çalışma yaşamına yönelik önlemler bulunmadığını ifade eden Gül, “Alınan karantina ve izolasyon önlemlerinden işçiler muaf tutuluyor. Milyonlarca işçi işe gitmek zorunda bırakılıyor. 19’uncu yüz yılın işçi cehennemi 21’inci yüz yılda devam ediyor. Salgın koşullarında zorunlu olmayan işçiler de ölümüne çalıştırılıyor ya da işlerine son verilip açlığa ve ölüme mahkum ediliyor. Özellikle, inşaat, maden, tersanelerde işlere ara verilmiyor. Sonuç işçiler arasında Kovid-19 pozitif oranı ülke ortalamasının 3 katı" dedi.

    “KAMU HİZMETİ VEREN İŞÇİLERİN SAĞLIĞI ÖNEMLİ”

    Kamu hizmetlerinin devamı için kamu hizmeti veren işçilerin sağlıklarına nem verilmesi gerektiğini ifade eden Gül, şunları söyledi, “Ancak salgın hastalık çalışmak zorunda kalan diğer işçilerle birlikte kamu hizmeti yerine getiren üyelerimizin sağlığını ve can güvenliğini tehdit ediyor. Kamu hizmetlerinde çalışanların sağlığına önem verilmesi önemlidir. Kamu hizmeti verenlerin sağlığı bozulursa salgınla baş edilemez. Eşitsiz ve adaletsiz bir şekilde kamuya geçişleri sağlana işçilerin özgür TİS hakları hala askıdadır. Belediye şirket işçilerine hak ettikleri kadro hala verilmemektedir. Belediye şirket işçileri kadrolu işçilerle aynı işi yaparlar. Ücretlerinin dayanağı belediye bütçesidir ve ayrım yapılamaz”

    “BELEDİYELER NEDEN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURUYOR?”

    Kısa çalışmanın belediyelere uygun olmadığını ifade eden Gül, “Kriz dönemlerinde kamu sektörü işsizliğin artmasını önlemek için istihdamın korunmasını sağlar ve hatta yeni istihdamın sağlanması için politikalar izler. Kamu kaynağı kullanan, verdiği hizmetler için kar zarar hesabı yapmaması gereken belediye şirketleri neden kısa çalışma ödeneğine başvuruyor? Belediye çalışanlarının ücretleri belediye bütçesinden ödenmektedir. Belediye Bütçesi’nin gelir kısmı büyük ölçüde İller Bankası’na ödenen vergi paylarından oluşmaktadır. Salgın döneminde bu paydan kısıntı yapılmayacağı duyurulmuştur. Bu yüzden kısa çalışma uygulamasının belediyelerde var oluşu amacı manidardır. Ve işçi çıkarmasının önlenmesi gerekçe yapılamaz” dedi.

    Seyhan Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan işçiler de kadro talebiyle 1 Mayıs etkinliği düzenledi. İş cinayetlerinde ve Kovid 19 sürecinde hayatını kaybeden işçileri ve yurttaşları anan işçiler, kamusal hizmet verdiklerini belirterek ayrımcılığa son verilip kadro istediklerini söyledi. (Adana/EVRENSEL)

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