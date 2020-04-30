Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 7,4'e çekti

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini 0,8 puan düşürerek yüzde 7,4'e indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sanal olarak gerçekleştiriliyor.

Uysal açıklamasında, “Koronavirüs ekonomileri bir çok kanalda etkileyerek küresel iktisadi faaliyetin sert bir şekilde daralmasına neden oldu. Mart ayı içerisinde hizmetler sektörünün hızla zayıflamasına neden oldu. Türkiye'nin ülke risk primi artarken TL'de değer kaybı görüldü, kur oynaklığı arttı. Tüketici kredileri son aylarda ivme kaybediyor. Ülkemizde de 2. çeyrek için belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor." dedi.

Uysal, "Salgının etki alanı Orta doğu ve Afrika ile Rusya ile ihracat pazarlarımızın da önümüzdeki dönem zayıf seyretmesi bekleniyor. Cari işlemler dengesinin yıl boyunca ılımlı seyredeceğini tahmin ediyoruz Son dönemde TL'deki değer kaybına rağmen uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşler enflasyon görünümüne olumlu yansıyor. 2021’de enflasyonun yüzde 5,4’e gerileyeceğini tahmin etmekteyiz." ifadesini kullandı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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