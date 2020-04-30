30 Nisan 2020 11:29

Çiğli Evka 6 Mahalle muhtarından 1 Mayıs’a çağrı

Çiğli Evka-6 Mahallesi muhtar ve azaları koronavirüs salgını döneminde mahalleliyle dayanışmayı büyüterek 1 Mayıs çağrısı yaptı.

İzmir Evka 6 Mahalle muhtarı Bülent Gül

Fotoğraf: Evrensel

Çiğli Evka-6 Mahallesi muhtar ve azaları koronavirüs salgını döneminde mahalleliyle dayanışmayı büyütüyor. Mahallede ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, temizlik gibi destek sağlayan Muhtar Bülent Gül, mahalleliye 1 Mayıs çağrısı yaptı.

Koronavirüs salgını döneminde kimi mahallelerde muhtarlar öncülüğünde mahalleliyle dayanışma büyüyor. Çiğli Evka 6 Mahallesinde de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı sağlanırken hijyen konusunda da temizlik ve ilaçlama gibi destekler sunuldu.

Evka 6 Mahalle Muhtarı ve azalar 1 Mayıs’ta da başta mahalle halkının 1 Mayısı'nı kutlayarak, “Salgına ve sömürüye karşı insanca bir çalışma ve yaşam için istiyoruz. Sendikasız işçi kalmadığı ve işçilerin kazanımlarının arttığı günler dileğiyle. Balkon ve pencerelerden alkışlarla, türkülerle 1 Mayıs coşkusu yaşatalım” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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EGE HABERLERİ
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