30 Nisan 2020 11:15

Uzaktan 1 Mayıs ile yakından dayanışma

Eşitsizliğin ve sömürünün sürdüğü değil, insanca yaşanacak bir düzen için her yeri 1 Mayıs alanına çevirelim. Evde, balkonda, işyerinde 1 mayıs marşımızla uzaklara sesimizi duyuralım. Yaşasın 1 Mayıs.

Taleplerini dövizlere yansıtarak yürüyüş yapan SES üyesi kamu emekçileri

Fotoğraf: Evrensel

Günseli UĞUR
SES işyeri temsilcisi

Salgın nedeniyle uzaktan eğitim, evden çalışma, online alışveriş, Zoom toplantı, Skype görüşme, Youtube'dan yoga, sesli kitap, sesli gazete, online müze ziyareti, linkleri ücretsiz paylaşılan tiyatro ve dans gösterileri, pdf kitaplar, twitter eylemleri, facebook/instagram canlı yayınları, hatta uzaktan ateş ölçerlerle yaşamaya başladık… Dirsekle kapıyı açmayı, yiyecekleri gözümüzle seçmeyi, bağışıklık güçlendirmeyi, konuşurken biraz uzak kaçmayı, hijyeni öğrendik... Sevdiklerimize dokunmayı, ağlayana mendil uzatmayı, dara düşenin sırtını sıvazlamayı unutur olduk… Apartman görevlimiz “bir aydır apartmanın cam, ayna ve kapılarını silmem gerekmedi” dedi gizli bir sitemle… Öğrendik diye saydıklarım var ya yanlış anlaşılmasın, bilmeyen de vardı bilip de uygulama hassasiyeti göstermeyen de… ve hala olduğu gibi daha önemli yaşamsal öncelikleri olanlar da… İşte asıl önemli olan da bunu görebilmek… İşsizliğe, açlığa mahkum edilen, hayatı hiçe sayılan yoksul emekçiler için dirsekle kapı açmanın hayatındaki öncelik sırasını hesaplamak çok da zor olmamalı. İşte bu yüzdendir ki zincirlerinden başka kaybedecek bir şey olunmaması gerçeği hala geçerli.Ve bunun içindir ki biz neredeysek 1 Mayıs orada…

Eşitsizliğin ve sömürünün sürdüğü değil, insanca yaşanacak bir düzen için… Her yeri 1 Mayıs alanına çevirelim… Evde, balkonda, işyerinde 1 Mayıs marşımızla uzaklara sesimizi duyuralım. Yaşasın 1 Mayıs.

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Uzaktan 1 Mayıs ile yakından dayanışma

Uzaktan 1 Mayıs ile yakından dayanışma

Eşitsizliğin ve sömürünün sürdüğü değil, insanca yaşanacak bir düzen için her yeri 1 Mayıs alanına çevirelim. Evde, balkonda, işyerinde 1 mayıs marşımızla uzaklara sesimizi duyuralım. Yaşasın 1 Mayıs.

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