Türkiye'de koronavirüs: 3081 ölüm, 117 bin 589 vaka | Öne çıkan gelişmeler (30 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

Türkiye'de Kovid-19'dan can kaybı 3 bin 81'e, tespit edilen vaka sayısı 117 bin 589'a ulaştı.

Bu gece 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak.

30 Nisan 2020 10:30
Son Güncellenme: 30 Nisan 2020 11:18
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09:58

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SAĞLIK, ENERJİ VE TURİZM ÇALIŞANLARI 1 MAYIS'IN YASAKLANMASINA TEPKİLİ

Kovid-19 salgınının başladığı günden bu yana farklı iş kollarında çalışan milyonlarca işçi ve emekçi salgının yansımalarını çeşitli biçimlerde hissetti. Pandemi sürecinde işçilerin, emekçilerin sorunlarını ve 1 Mayıs taleplerini DİSK Dev Turizm İş Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, SES Manisa Şubesi Eş Başkanı Figen Pehlivan Demirel, Tes-İş Yatağan Temsilcisi Kemal Özcan ile konuştuk. Sendika yöneticileri 1 Mayıs'ın yasaklanmasına tepki gösterdi.

Sağlık, enerji ve turizm çalışanları 1 Mayıs’ın yasaklanmasına tepkili

Sağlık, enerji ve turizm çalışanları 1 Mayıs’ın yasaklanmasına tepkili

09:21

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YARGIDA KOVİD-19 ERTELEMELERİ

Yargıda dava açma, başvuru, şikayet, itiraz ve ihtar gibi tüm süreler 15 Haziran 2020'ye kadar ertelendi. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yargıda başvuru, şikayet ve itiraz gibi süreler 15 Haziran 2020'ye kadar ertelendi

Yargıda başvuru, şikayet ve itiraz gibi süreler 15 Haziran 2020'ye kadar ertelendi

09:16

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GIDA-İŞ DURAKLARDA İŞÇİLERE SESLENDİ

Gıda-İş, İstanbul Esenyurt’ta işçilere 1 Mayıs çağrısında bulundu. Sabah saaatlerinde işçi Kıraç’taki duraklarında bir araya gelen sendika yöneticileri, salgın nedeniyle fabrikalarda yaşanan sorunlara dikkat çekti ve işçileri talepleri için birleşmeye, mücadele etmeye çağırdı.

Gıda-İş işçi duraklarında işçilere seslendi: Çarklar dönerken işçiler ölüyor

Gıda-İş işçi duraklarında işçilere seslendi: Çarklar dönerken işçiler ölüyor

09:08

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KORONAVİRÜS SALGININDA 1 MAYIS |
EMEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI SELMA GÜRKAN'DAN ÇAĞRI

İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs bu yıl koronavirüs salgınıyla karşılanıyor. Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, koronavirüsle birlikte ortaya çıkan sistem tartışmalarına dikkat çekerek, burjuva iktisatçıların işçilere ve emekçilerin taleplerine karşılık, yeniden sosyal devletin kırıntılarını çözüm olarak işaret ettiklerini belirtti. Gürkan, “Emeğin üretimdeki rolü kadar toplumsal sistemde de değiştirici gücünün açığa çıktığı bir dönemdeyiz. Yeter ki bu değiştirici gücün birliğini ve örgütlülüğünü sağlayabilelim. 2020 1 Mayıs’ı buna vesile olsun, ön adımları atılsın” çağrısında bulundu. Gürkan, 1 Mayıs’la ilgili sorularımızı yanıtladı.

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan: Mücadeleyi yükselttiğimiz bir 1 Mayıs olsun

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan: Mücadeleyi yükselttiğimiz bir 1 Mayıs olsun

09:05

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İŞÇİ MEKTUPLARI

Koronavirüs salgınında emek-sermaye çelişkisi derinleşti. "Evde kal" çağrılarına rağmen işçiler keyfi biçimde üretime zorlanıyor. Çalıştırılmayan işçiler ise ücretsiz izne gönderiliyor, hükümetin patronlara kıyak geçtiği ekonomik paketle işçilere sefalet ücreti reva görülüyor. Evrensel'e yazan işçi ve emekçiler, salgın dönemindeki çalışma koşullarını, Kovid-19'a dair riskleri, kaygılarını ve 1 Mayıs'a dair düşüncelerini yazmaya devam ediyor:

Urtim işçisi: Ben kurtuldum derken 5 arkadaşımın testi pozitif çıkmış

"Benim gibi olan başka arkadaşın da yaşadıkları benim ruh halimle örtüştüğü için fabrikayı bıraktık. 4 günlük sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde çalışan arkadaşlarımız beni aramaya başladılar ve 5 kişide pozitif vaka olduğunu tedirginlikle söylediler."

DİSK/Gıda-İş Örgütlenme Uzmanı İbrahim Kızılyer:

"Bazı fabrikalarda patron baskısıyla işyeri hekimi ya da İSG uzmanları üretimde aksama olmasın diye enfekte olan işçiye “Bir şeyinin olmadığını” söyledi. Ancak işçiler evlerinde hastalanıp hastaneye gidince filyasyon araştırması yapılınca servislerde ve çalıştıkları bölümlerde kısmen karantina uygulaması yapıldı."

Akko Tekstil işçileri: Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz

"Yıllık izne mi gönderiliyoruz, kısa çalışma ödeneğine mi başvurdular yoksa günlük 39.25 lira mı alacağız, cevap veren yok."

Antep'te bir süredir işsiz olan aşçı:

"Ben halı fabrikasında çalışan bir aşçıyım. Bizim fabrika üretime 4 haftalık ara verince ben de işsiz kaldım. Biriken borçlarımız var; elektrik, su, doğal gaz faturalarını ödemekte sıkıntı yaşıyoruz. Ev ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyoruz. Önümüz 1 Mayıs; benim ilk talebim, faturalarımın devlet tarafından karşılanması."

Kayseri'den Türk-İş’e üye Emek Partili bir işçi:

"1 Mayıs için salgın nedeni ile 81 temsilcilikte açıklama okunacak kararı ve Taksim Anıtı’na çelenk bırakma kararı alındı. Ha bir de sosyal medyadan kutlama… Türk-İş bünyesinde binlerce işçi çalışacak, işyerlerinde bir şey olmayacak demek bu!"

DÜN NE OLDU?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre Kovid-19'dan 89 kişi daha hayatını kaybetti, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 81'e, toplam vaka sayısı 117 bin 589'a yükseldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Selçuk uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini, LGS tarihini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacağını belirtti. Selçuk, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim. Düşüş trendine de girdik ama bunun kalıcı olması önemli. Önlemlere uyulmazsa 2. dalga gelebilir" ifadelerini kullandı.

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

GÜNCELLENDİ
Türkiye'de koronavirüs: 3081 ölüm, 117 bin 589 vaka | Öne çıkan gelişmeler (30 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs: 3081 ölüm, 117 bin 589 vaka | Öne çıkan gelişmeler (30 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

Gebzeli metal işçilerinden 1 Mayıs videosu: Yaşasın 1 Mayıs!
Gebzeli metal işçilerinden 1 Mayıs videosu: Yaşasın 1 Mayıs!

Gebzeli metal işçileri 1 Mayıs dolayısıyla fabrikalarda videolar çekerek taleplerini dile getirdi.

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Sağlık, enerji ve turizm çalışanları 1 Mayıs’ın yasaklanmasına tepkili
Sağlık, enerji ve turizm çalışanları 1 Mayıs’ın yasaklanmasına tepkili

Dev Turizm İş Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, SES Manisa Şubesi Eş Başkanı Figen Pehlivan Demirel, Tes-İş Yatağan Temsilcisi Kemal Özcan ile 1 Mayıs'ı konuştuk.

Gıda-İş işçi duraklarında işçilere seslendi: Çarklar dönerken işçiler ölüyor
Gıda-İş işçi duraklarında işçilere seslendi: Çarklar dönerken işçiler ölüyor

Gıda-İş Sendikası 1 Mayıs dolayısıyla işçilere seslendi. İşçi duraklarına giderek 1 Mayıs’ı kutlayan Gıda-İş yöneticileri, işçi ve emekçilere örgütlenme çağrısı yaptı.

Bir arada değilse de birlikte: Dünyada 1 Mayıs nasıl kutlanacak?
Bir arada değilse de birlikte: Dünyada 1 Mayıs nasıl kutlanacak?

Meksika’dan Fransa’ya, İsviçre’den Şili’ye dünya işçileri, koronavirüslü, yasaklı ve karantinalı günlere rağmen 1 Mayıs’ı “bir arada değilse de birlikte” kutlamanın yollarını örgütlüyorlar.

Ücretsiz izinden faydalanıp az işçiye çok iş yaptırmak!
Ücretsiz izinden faydalanıp az işçiye çok iş yaptırmak!

"İşyerlerinde bir süre gizlenen hastalık işçilerin ailelerine bulaşarak üstü kapatılamaz bir hal aldı.”

112 acil çalışanları: Günlük 11 saat üzerinden ödeme yapıyorlar
112 acil çalışanları: Günlük 11 saat üzerinden ödeme yapıyorlar

"Aylık 213 saat çalışıyoruz, fakat 192 saat karşılığı ücret alıyoruz. Çalıştığımız zamanlar fazla mesai ve yemek, yol parasını ödemiyorlar."

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan: Mücadeleyi yükselttiğimiz bir 1 Mayıs olsun
Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan: Mücadeleyi yükselttiğimiz bir 1 Mayıs olsun

Sömürü çarkları işçilerin canı kanı pahasına dönüyorsa, 1 Mayıs’ın kutlanması, için de gerekli koşullar yaratılır. İş yerleri, emekçi mahalleleri, evler, balkonlar her yer 1 Mayıs alanı olur.

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1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun!

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