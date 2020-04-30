30 Nisan 2020 09:28

Yargıda başvuru, şikayet ve itiraz gibi süreler 15 Haziran 2020'ye kadar ertelendi

Yargıda dava açma, başvuru, şikayet, itiraz ve ihtar gibi tüm süreler 15 Haziran 2020'ye kadar ertelendi.

Fotoğraf: Pixabay

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    Yargıda dava açma, başvuru, şikayet, itiraz ve ihtar gibi süreler, hak düşürücü süreler ve bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 15 Haziran 2020'ye kadar ertelendi.

    "Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

    Anadolu Ajansının aktardığına göre kararda, "Kovid-19 salgın hastalığının Türkiye'de yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen durma süresinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç olmak üzere, 1 Mayıs 2020'den 15 Haziran 2020'ye kadar, salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere uzatıldığı" belirtildi.

    Koronavirüs ile mücadeleye ilişkin hükümler içeren 7226 sayılı kanun, 26 Mart 2020'de yürürlüğe girmişti. Kanunla, yargı alanında düzenlemeler yapılmış ve yargıda tüm süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştu.

    Kanunda, "Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir" hükmü bulunuyordu. (HABER MERKEZİ)

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