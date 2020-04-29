Bursa’da 4 ayrı 1 Mayıs kutlaması

Bursa'da yarın dört ayrı noktada 1 Mayıs kutlaması yapılacak. Valilik, sokağa çıkma yasağını öne sürerek 1 Mayıs günü yapılacak kutlamalara izin vermezken, 1 Mayıs’tan önce yapılacak etkinliklere ise 5 kişi sınırlaması getirdi.

Kutlamalar ortaklaştırılmazken, ilk etkinlik Hak-İş tarafından Fomara Meydanı’nda saat 11.00’da yapılacak.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ise yine Fomara Meydanı’nda saat 13.00’da bir kutlama gerçekleştirecek.

Türk-İş’e bağlı sendika başkanları ise Türk-İş Sosyal Tesisleri'nde bir açıklama yapacak.

İlde yapılacak son 1 Mayıs kutlaması ise BATİS tarafından Kent Meydanında saat 17.00’da gerçekleştirilecek. (Bursa/EVRENSEL)

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