Fed faiz kararını sabit tuttu

Fed, Açık Piyasa Komitesi toplantılarının ardından faiz oranında bir değişikliğe gitmediğini açıklayarak, politika faizini yüzde 0 ile yüzde 0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Açık Piyasa Komitesi toplantılarının ardından faiz oranında bir değişikliğe gittiğini açıkladı. Faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi

Krizin, kısa vadede ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratacağı, orta vadede ise ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturacağı belirtilen açıklamada, bu gelişmeler doğrultusunda Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığında tutma kararı aldığı kaydedildi.

Fed'in açıklamasında, ekonominin son olayları atlattığından ve maksimum istihdamla fiyat istikrarı hedefine ulaşma yoluna girdiğinden emin olana kadar faiz oranlarının bu aralıkta tutulmasının beklendiği ifade edildi.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’in basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Fed, koronavirüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart’taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi Mart ayında iki kez faiz indirimine gitmişti. Fed, ilk olarak 3 Mart tarihinde politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmişti. Ardından 16 Mart'ta 100 baz puan daha indirim yaparak faizleri yüzde 0-0,25 aralığına indirmişti. (EKONOMİ SERVİSİ)

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