Makedonya’da koronavirüs: Korku, hükümet karşısında savunmasız bırakıyor

Tiana IVANOVSKA

Üsküp

Kuzey Makedonya’da şu ana kadar tespit edilen koronavirüs hastası sayısı 1421, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 71. 589 kişi ise tedavi görerek iyileşti.

Öncelikle, bu kesinlikle daha önceden hiçbirimizin deneyimlemediği bir durum. Rutinlerimiz tamamen aksarken, yaşama alışkanlıklarımız ve genel olarak tüm çevremizle birlikte günlük programlarımız da farklı bir hal aldı. Büyük resmi düşünmeye devam ediyorum. Bu yüzden de ailemi ve genel olarak bütün insanları korumak istediğim için çoğunlukla hükümetten gelen önerileri takip etmeye devam ediyorum. Bununla birlikte, zihnimin rasyonel yanı durulmuyor; hükümete dair, tüm bu önerilerin gerçekten bir gereklilik mi yoksa sadece onların siyasal ajandalarını takip etmenin kolay bir yolu mu olduğuyla ilgili düşünmeye devam ediyorum. Sizin için gerçekten iyi olanla size söylenenler arasında gerçekten çok büyük bir uçurum var.

KÜÇÜK BİR VİRÜSTEN BUGÜNE…

Makedonya’da da insanlar korkuyor ve endişeliler. Hiç kimsenin korkmadığı küçük bir virüs olarak başlayan şey bizi büyük bir ekonomik krize bir adım daha yaklaştırıyor. Pek çok işletme sahibi küresel krizden etkilendi, çalışanlarını işten çıkarmaya başladılar. Bu konularla ilgili Oliver Spasovski hükümetinin net bir çözümü yok gibi görünüyor. Hatta henüz ekonomi üzerinde bir odaklanma söz konusu olmasa bile, aslında kenara ayırdıkları paralarıyla yaşayan insanlar bu sorunu çok yakında ortaya koyacaklar.

HAFTA SONU YASAKLARI SORUN

Haftasonları karantina saatleri aşırı uzun olduğu için yiyecek, içecek, ilaç, hijyen için lazım olan ve diğer birçok gerekli şeyleri bir kenarda saklıyoruz. Bu insanları daha endişeli ve tedirgin yaparak, onların marketlere, bankalara, dükkanlara vb. akın etmelerine neden oluyor.

İnsanları koruyacak ve aynı zamanda onların güvenli bir şekilde dışarı çıkmasını sağlayacak daha sağlam bir stratejiye ihtiyacımız var. Ekonomi ile ilgili olaraksa hükümetin her birimizi koruyacak belirgin tedbirlerle derhal harekete geçmesi çok büyük bir önem taşımakta.

RUTİNİN BOZULMASI KOLEKTİF KORKUYU BESLİYOR

Bu süreçte rutinlerimizin önemini fark ediyoruz. İnsan olarak bizler günlük programlarımızı takip etme dürtüsüne sahibiz, çünkü bu bize bir güvenlik hissi veriyor. Bunlar bir kez kesintiye uğradıklarında kendi hayatlarımız üzerindeki kontrolü kaybediyormuşuz gibi hissediyoruz ve ben bunun hepimizin hissettiği kolektif korkunun kaynağı olduğuna inanıyorum. Farklı koşullar altında, önceki rutinlerimizden kopmamalı ve bu pandemiden önce yaptığımız şeyleri yapmaya devam etmeliyiz.

Aynı zamanda, şurası açık ki insanlar korktukları zaman kontrol etmesi çok daha kolaydır. Toplum içindeki panik, insanların birbirlerine güvenmemesine neden oluyor. Bununla beraber onları, tek kelimeyle körü körüne takip ettikleri hükümetin etkisiz önlemlerine karşı savunmasız hale getiriyor.

PANDEMİ BİZE HATALARIMIZI DÜZELTME ŞANSI VERİYOR

Salgın sonrası için ise… Kaotik ve zedelenmiş bir toplum olarak çıkacağımızı sanıyorum. Dahası, geçmişten gelen tüm hatalar kolay bir şekilde gün yüzüne çıkacaktır çünkü onları onarmak zorunda kalacağız. İnsanların bu dünyayı ihtiyaçlarımıza göre yeniden inşa edebileceğimize inanmaları büyük bir önem taşıyor. Yolsuzlukla mücadele edecek ve halkın ihtiyaçlarını koruyup bu savaşta dayanacak liderleri seçersek haklarımızı arama şansına sahip olacağız.

Bu pandemi bize baştan başlama, geçmiş hatalarımızı düzeltme ve her birimiz için sağlıklı bir ortam oluşturma şansı veriyor.

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