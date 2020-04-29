Mimar Sinan Devlet Hastanesinde 1 Mayıs’ı kutlaması: Çalışırken ölmek istemiyoruz

İstanbul Mimar Sinan Devlet Hastanesinde çalışan Sağlık-İş üyesi işçiler 1 Mayıs etkinliği gerçekleştirdi. Sağlık-İş İstanbul Şube Başkanı Nedime Mutlu Yıldırım, bu yılki 1 Mayıs’ı koronavirüsle mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık emekçilerine adadıklarını söyledi. İstanbul’un salgını en ağır yaşayan şehirlerden olduğunu söyleyen Yıldırım, şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 40’a yakın sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi. “Çalışırken ölmek istemiyoruz” diyen Yıldırım’ın konuşmasının ardından hayatını kaybeden sağlık emekçileri için saygı duruşu yapıldı. (İstanbul/EVRENSEL)

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