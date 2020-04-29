29 Nisan 2020 21:20

Dersim Barosunda koronavirüs sürecinde avukatların talepleri ile ilgili açıklama

Dersim Barosu duruşmaların ve kalem işlerinin ertelenmesi kararının avukat gelirlerinin de ertelenmesi anlamına geldiğini belirterek avukatların taleplerini açıkladı.

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
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    Dersim Barosu yönetim kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle duruşmaların ve kalem işlerinin ertelenmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada bu erteleme için, “Avukat gelirlerinin de ertelenmesi anlamına gelmektedir. Salgın ve izolasyon tedbirlerinin daha uzun bir süre devam edeceği dikkate alındığında; özellikle genç, ücretli çalışan ve stajyer avukatlar açısından ciddi mali ve geçim yüklerini de beraberinde getirmektedir” denildi.   

    Dersim Barosu taleplerini şöyle sıraladı: 

    • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinde salgın hastalık nedeniyle çalışma koşullarının ortadan kalktığı hallerde yapılacak ödemelerle ilgili düzenleme yapılmalıdır. Ayrıca kamu genel bütçesinden talep edilecek ek kaynaklarla bu destek programının hayata geçmesi sağlanmalıdır.
    • 5 yıl ve altında kıdemi bulunan avukatlarla, en az 6 ay süreyle asgari geçim ücreti, kira ve varsa personel giderleri ödenmelidir.
    • Coronavirüs salgını nedeniyle iş sözleşmesi sona eren, işsizlik ödeneği kriterlerini taşımayan işçi avukatlara ve stajının ikinci 6 aylık dönemindeki stajyer avukatlara en az 6 ay süreyle asgari geçim ücreti ödemesi yapılmalıdır.
    • Zor durumda bulunduğunu beyan eden tüm avukatlara 1 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi verilmelidir.
    • Avukatların banka, SGK, vergi borçlarının tahsilinin en az 1 yıl süreyle durdurulmasına yönelik yasal ve idari tedbirlerin alınması için ilgili Bakanlıklar ve TBMM nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır.
    • Salgın sürecinde yaşanacak sağlık sorunları nedeniyle her meslektaşın danışabileceği bir sağlık iletişim ağı oluşturulmalıdır.
    • Meslektaş ve ailelerinin coronavirüs salgını nedeniyle karşılaşacakları teşhis, test ve tedavi gereksinimlerinin başka bir sevk zincirine ihtiyaç olmaksızın anlaşmalı hastaneler tarafından yapılması, ayaktan tedavi süreçleri dâhil olmak üzere masrafların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan karşılanması sağlanmalıdır.
    • 65 yaş üstü meslektaşların aciliyet arz eden işleri için talep etmeleri halinde yönetim kurulu destek olacaktır. (Dersim/EVRENSEL) 

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