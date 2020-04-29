ABD’de ‘vazgeçilmez’ işçileri 1 Mayıs’ta seslerini yükseltecek

Ekim KILIÇ

New York

ABD işçi sınıfı 1 Mayıs 2020’ye acil yaşamsal taleplerini yükselterek giriyor. Geçtiğimiz 2019 1 Mayıs’ından bu yana otomobilde, eğitimde ve posta sektörlerinde mücadeleleriyle ve siyasal alanda temsiliyetinin vücut bulmaya başlamasıyla ABD proletaryasının yıldızı parlıyor. Yıllardır ABD siyasal ve ekonomik elitleri tarafından her fırsatta aşağılanmaya çalışılan işçiler gerek kendileri gerekse siyasal temsilcileri aracılığıyla tepki gösterip cevap veriyor.

HOR GÖRÜLEN İŞÇİLERDEN ‘VAZGEÇİLMEZ’ İŞÇİLERE

Bugüne kadar hor görülen hatta aşağılanan işçiler bu yıl Mart ayında resmi anlamda başlayan Kovid-19 krizi ile beraber birden bire ‘vazgeçilmezler’ olarak adlandırılmaya başlandı. Ancak ‘vazgeçilmezler’ için hiçbir şekilde yeterli önlemler alınmadı.

Virüse karşı mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık emekçilerinin bile evlerinden getirdikleri büyük siyah çöp poşetlerinden koruyucu tıbbi teçhizat yaptıklarına şahit olduk. Sağlıkta hal böyle iken depo, market, kargo, gıda üretim, ulaşım ve metal işçileri içinde vakalarının ve ölümlerin fazlalığı patronlar ve onların iktidarı için işçinin hayatının bir öneminin basit bir masraf analizi dışında önemi olmadığı ortaya kondu.

Bu sebeple 1 Mayıs’a doğru başta sağlık, depo, kargo ve market işçileri koruyucu teçhizat, sağlığa daha fazla yatırım, ücretli izin, gereksiz üretim faaliyetlerinin durdurulması gibi taleplerle ülke çapında yüzün üzerinde eylem gerçekleştirdi.

“HALK GREVİ” ÇAĞRISI: İŞ YOK ALIŞVERİŞ DE YOK

Ancak 1 Mayıs’a giderken sosyalist, ilerici çevrelerin sembolik ve sanal 1 Mayıs çağrıları ve genel grev çağrıları dışında Amazon, Whole Foods, Walmart, FedEx, Target ve Instacart depo, market ve kargo işçilerinin “halk grevi” ve “kira ödememe” çağrısı öne çıkıyor.

Birçok şirketin işçilerinin “halk grevi” çağrısı Mississippili bir işçi kolektifi tarafından ortaya konan çağrıya eklemlenirken işyerinde ücretsiz izin için tazminat; iş, risk ücreti, hastalık izni, kişisel koruyucu ekipman ve temizlik malzemeleri gibi talepler de mevcut.

“Halk grevi”nden kasıt ise işçilerin işe gitmemesinin yanı sıra zaten işe gitmeyen ve evde karantinada kalanların da örneğin alışveriş yapmaması ve işçileri çalıştırmaması. Çağrıda, “İş yok, alışveriş yok, kira yok, ipotek yok, okul yok, sınır yok, hapishane yok. Hep birlikte hareket edelim” deniyor.

Kiracılar Mayıs ayında milyonlarca yeni işsize kira ödeme günü gelmesi nedeniyle “kira grevleri” düzenliyor. Bazı ev sahipleri ise ipotek ödemelerini durdurmayı planlıyor.

New York’tan Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, eyalet ve federal yetkilileri salgın sırasında ülke çapında konut ödemelerini iptal etmeye çağırarak grevi destekledi.

Sendikalardan doğru ise basına yansımış bir çağrı henüz yok. Buna rağmen ülkenin çeşitli köşelerinden sosyal mesafenin korunduğu sınırlı eylemler veya araba konvoylarıyla 1 Mayıs’ı kutlama planlarına dair haberleri geliyor.

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