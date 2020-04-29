Mardin’de 1 Mayıs kutlamasına 5 kişi sınırlaması koyuldu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Mardin Şubeler Platformu, 1 Mayıs kapsamında Artuklu Kaymakamlığı’na başvuru yaparak, 30 Nisan günü Karayolları Parkı’nda fiziki mesafe korunacak şekilde açıklama yapmak istediğini belirtti.

KESK yaptığı başvuru kapsamında koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanılacak olan 1 Mayıs gününde, saat 09.00-14.00 arasında bir araç giydirilip, 1 Mayıs Marşı çalınarak sokaklarda gezdirmek istediğini belirtti.

Ancak KESK Mardin Şubeler Platformuna cevap veren Kaymakamlık, 30 Nisan’da Karayolları Parkı’nda yapılmak istenen açıklamaya izin verilmediğini belirtti. Kaymakamlık cevabında 1 Mayıs kutlamalarının İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 30 Nisan Perşembe Günü Valiliklerce belirlenen yerlerde ve sadece 5 kişinin katılımı ile yapılabileceğine yer verdi. Cevapta Mardin’de 1 Mayıs kutlamasının yapılabileceği yer olarak Valilik tarafından KESK binasının önünün belirlendiği belirtilerek, sadece 5 kişinin katılımı ile basın açıklamasına yer verileceği kaydedildi.

Kaymakamlık ayrıca KESK’in araç gezdirme talebine de “Kaymakamlığımıza hitaben yazmış olduğunuz dilekçeniz; İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde 30.04.2020 tarihi saat 24.00 ila 03.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirildiğinden ve gezici araç başvurunuz ile belirlenen istisnalar kapsamında olmadığından uygun görülmemiştir” denildi. (Mardin/MA)

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