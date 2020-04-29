Çaycuma'da 1 Mayıs kutlaması için hazırlıklara başlandı

Eğitim Sen Zonguldak Çaycuma Temsilciliği binanın dış cephesine 1 Mayıs pankartını astı.

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1 Mayıs günü sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle 30 Nisan Perşembe günü saat 12.30’da Çaycuma Cumhuriyet Meydanı’nda pandemi kuralları gözetilerek sembolik bir kutlama için Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından Çaycuma Kaymakamlığına dilekçe verildi.

Eğitim Sen tarafından 1 Mayıs günü çalışmanın zorunlu olduğu işyerlerinde gün içinde, saat 21.00 itibariyle de evlerde balkonlara pankart asma, 1 Mayıs marşını söyleme, talepleri dile getirme, balonlar uçurma gibi etkinliklerle 1 Mayıs'ı kutlama çağrısı yapıldı. (Zonguldak/EVRENSEL)

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