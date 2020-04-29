29 Nisan 2020 20:27

Köyle Festival bu sene “İyileşmek için bir adım” çağrısı ile yarın başlıyor

Köyde Festival bu sene “İyileşmek için bir adım” çağrısıyla ve “Evde Festival" adıyla sosyal medya üzerinden yapılacak yayınlar ile 30 Nisan'da başlıyor.

Köyde Festival etkinlik afişi

Fotoğraf: Köyde Festival

Köyde Festival bu sene “İyileşmek için bir adım” çağrısıyla ve bu dönem için “Evde Festival" adıyla 30 Nisan'da başlıyor. İlki 2017’de düzenlenen Köyde Festival, bu sene dördüncüsünü Karaburun'da gerçekleştirmeye hazırlanırken salgın nedeniyle 30 Nisan'da “Evde Festival" adıyla sosyal medya üzerinden yapılacak söyleşiler ile başlayacak.

'İyileşmek için bir adım' çağrısıyla alanında usta isimlerle bir araya gelerek sosyal izolasyon sürecindeki üretimlerini takipçileriyle paylaşan Evde Festival, dayanışmanın ve iyileşmek için atılan her adımın önemini vurguluyor. 

Evde Festival'de yer alan felsefe, müzik, sinema, mimarlık, sanat ve gündeme dair etkinlik programlarına “köydefestival”sosyal medya hesaplarından ulaşabilir, etkinlikleri: “Youtube/köydefestival” kanalından izleyebilirsiniz. (İzmir/EVRENSEL)

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