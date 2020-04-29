Süleyman EKİZ (EYT mağduru cam işçisi)

Denizli

1 Mayıs günü bir arada olamasak da hak arama mücadelemiz aynı coşku, aynı inanç içinde devam ediyor. Gasbedilen emeklilik haklarımızı alana dek ve aylık bağlama oranlarının düzeltilmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Hiç bir parti ve partili ayırımı yapmadan herkese 1999 öncesi haklarının verilmesi için mücadelemiz sürecektir.

Çünkü bizler bu memlekete vergimizi verip yıllarca çalıştık. Bazılarımız halen çalışmakta. Bizler sadaka değil gasp edilen emeklilik haklarımızı istiyoruz. Patronlara ve yandaşlara ödenek bulan bu devlet büyüklerimiz bu memlekete çalışıp, üretip ve vergi ödeyen evlatlarını görmezden gelemez, umarım gelmeyeceklerdir. Gecikmeli bile olsa bizlerin gasp edilen emeklilik haklarımızı bizlere vereceğini inanıyorum ve mücadelemizi sürdüreceğiz. 1 Mayıs tüm işçi ve emekçilerin emeklerinin görmezden gelinmediği insan oldukları için değer verildiği zamandır. Tekrar coşkuyla, bir arada alanları doldurduğumuz nice 1 Mayıs'lara.

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