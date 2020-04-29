29 Nisan 2020 19:39

İşsizlik Fonu'ndan işçilere 683 milyon TL, patronlara 1 milyar 686 milyon TL verildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Mart ayında işsizlik sigorta fonundan 594 bin 577 kişiye 683 Milyon 678 bin TL ödeme yapılırken, işverenlere 1 milyar 686 milyon 779 bin TL ödeme yapıldı.

İnşaat işçileri

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, pandemi sürecinde işçileri yaşadığı sorunlara ilişkin hazırladığı raporda, "2020 yılı Mart ayında işsizlik sigorta fonundan 594 bin 577 kişiye 683 Milyon 678 bin TL ödeme yapılırken, işverenlere yapılan ödeme 1 milyar 686 milyon 779 bin TL ödeme yapıldı" dedi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, işçilerin koronavirüs döneminde alınan kararlardan nasıl etkilediğini derledi. Son 2 yıldır ekonomik kriz yüzünden işsizliğe ve yoksulluğa mahkum edilmiş emekçilerin salgının ortaya çıkardığı ekonomik yük altında ezildiklerini belirten Ağbaba, işsizlik sigorta fonundan yararlanamayan, kendi parasını alamayan işçilerden, sokağa çıkma yasağından dahi faydalanamamış ve bu süreçte çalışmaya zorlanmış emekçilere kadar süreç boyunca yaşananları aktardı. Ağbaba, “İşçiler ve emekçiler virüsten kurtulsa bile AKP iktidarının yarattığı düzende açlığa ve sefalete sürüklenmektedirler.” diyerek tepkisini belirtti.

    "TOPLAM 18 MİLYON ÇALIŞAN DOĞRUDAN ETKİLENDİ"

    Ekonomik istikrar kalkanı paketinde emekçiye bir kazanım düşmediği kaydeden Ağbaba, 2020 Mart ayı itibariyle işsizlik sigorta fonunun toplam varlığının 131 Milyar 972 Milyon 739 Bin TL’ye yükseldiğini açıkladı. İşçilerin 1177 TL ücret ile işsizliğe mahkum edildiğini belirten Ağbaba, emekçilerin bu yıl 1 Mayıs’ı hem virüs salgını hem de iktidar kuşatmasında karşıladığını ve salgın boyunca toplam 18 Milyon çalışanın doğrudan etkilendiğini açıkladı.

    "AKP VİRÜSLE MÜCADELEYİ EMEKÇİYLE MÜCADELEYE DÖNÜŞTÜRDÜ"

    Koronavirüs sürecinde emekçilerin yaşadığı sorunların aktarıldığı açıklamadaki verilere göre, virüs döneminde sokağa çıkma yasaklarına rağmen işçiler zorla çalıştırılmaya devam etti.  20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağından 1 milyon 385 bin genç işçi muaf tutuldu ve iş yerlerine gönderildi. Salgın nedeniyle en az 60 işçi hayatını kaybetti. Telafi ve uzaktan çalışma gibi işçiler için güvencesiz olan çalışma koşulları esnek çalışma modeline dönüştü. Bu süreç boyunca ücretsiz iznin önü açıldı. İşverene 2943 TL ödemesi koşulu ile işten çıkartılmalar yasal hale geldi. 18 milyon kişi ise virüs salgınından dolayı işsiz ve gelirsiz kaldı. Ağbaba, “AKP virüsle mücadeleyi emekçiyle mücadeleye dönüştürdü” dedi.

    "İŞSİZ KALAN YURTTAŞLAR KADERİNE TERK EDİLDİ"

    Koronavirüs sürecinin işsiz kalan yurttaşlar için nasıl sorunlar teşkil ettiğini verilerle açıklayan Ağbaba’nın derlemesine göre, 4 milyon 4 yüz bin haneye aylık 1000 TL ödenirken TÜİK verilerine göre mevcut 16 milyon 888 bin yoksul aileye dair bir açıklama yapılmadı. İşsizlik ödeneği biten ve 15 Mart öncesinde işsiz kalan yurttaşlar kaderine terk edildi. Ocak ayı işsizlik verilerine göre geniş tanımlı işsiz sayısı 8,5 milyona dayandı. Evde kal çağrısı ile 6 milyon sokak emekçisi ve 1 milyon civarında gündelik işlere giden kadın emekçiler işsiz ve gelirsiz kaldı. AKP ilk ekonomik istikrar kalkanı paketinde 100 milyar TL’lik destek açıklarken, bu destek dar gelirli yoksul emekçileri görmezden geldi. 2020 yılı Mart ayında işsizlik sigorta fonundan 594 bin 577 kişiye 683 Milyon 678 bin TL ödeme yapılırken, işverenlere yapılan ödeme 1 Milyar 686 Milyon 779 Bin TL ödeme yapıldı. İşverenlere son iki yılda 47 milyar TL’lik istihdamı koruma desteğine rağmen istihdam 2018’den bugüne 1 milyon 472 bin kişi azaldı.

    "SAĞLIK EMEKÇİLERİ ARASINDA AYRIM YAPILDI"

    Salgın sürecinde hastanelerde çalışan 4d’li işçilerin görmezden gelindiğini ve ek ödeme hakkından yararlanamadığını aktaran Ağbaba “Sağlık emekçileri arasında ayrım yapılıyor.” dedi. Emekçilerin kira, fatura ve kredi borçlarının böylesi bir dönemde ertelenmemesine de değinerek işçilerin bankalardan faizle borç para almaya zorlandığını ve işçilerin toplu sözleşme, grev haklarının 3 ay süreyle ertelendiğini açıklandı. Türkiyede toplam 9 milyon 692 bin kayıt dışı çalışan bulunurken iktidarın 2019 verilerine göre kayıt dışı çalışanları görmezden geldiğini belirten Ağbaba aynı zamanda son verilere göre asgari ücretli bir ailenin sofrasından bu süreçte artan fiyatlardan kaynaklı olarak 6 kilo et, 14 kg tavuk etki ve 541 paket makarnanın eksildiğini belirtti. (Ankara /EVRENSEL)

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