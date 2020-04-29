Mülkiyeliler Birliği: Hukuku ve adaleti savunan baroların yanındayız

Mülkiyeliler Birliği, Diyanet İşleri Başkanı’nın LGBTİ bireylere yönelik nefret söylemi içeren sözlerine tepki gösteren barolara soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Baroların Anayasayı savunduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Hiçbir kamu görevlisi dinine dayanarak ayrımcılık yapamaz. Bir devlet memuru olan Diyanet İşleri Başkanı da buna dahildir” denildi.

Baroların, Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’nde ve AİHM’nin açık içtihadında yer alan cinsel yönelim ve kimlik ayrımcılığı yasağının bir devlet görevlisi tarafından, hem de dini temelden yapılmasını kınadığına vurgu yapılan açıklamada, “Türkiye’de yargı bağımsızlığına ilişkin ağırlaşan sorunlar başta olmak üzere, ağırlaşan insan hakları ihlallerinin, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve meslek kuruluşlar üzerindeki baskıların geldiği dereceyi açık biçimde gösteren bu gelişmeler karşısında, Mülkiyeliler Birliği, hukuku savunan Baroların yanındadır” ifadeleri yer aldı.

URFA BAROSU: DİYARBAKIR VE ANKARA BAROSUNUN YANINDAYIZ

Haklarında soruşturma açılan Diyarbakır ve Ankara barolarına destek açıklaması yapan Urfa Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarının hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu ve suç işlediğini belirtti.

Urfa Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarına yönelik eleştiren açıklama yaptıkları için haklarında soruşturma başlatılan Diyarbakır ve Ankara barolarına destek açıklaması yaptı. Yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamalarının hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğu ve suç işlediği belirtildi.

Urfa Barosunun açıklamasında, "Biz barolar; Diyanet İşleri Başkanlığı, devletin idari yapısı içerisinde sistemin işleyişine katkı sunması gereken, yüzlerce kurumdan yalnızca biridir. Fazlası değildir. Hiç bir kutsiyeti veya diğer kurumlardan herhangi bir üstünlüğü yoktur. Bu sebeple de devletin diğer kurumları gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanı da anayasaya ve devletin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara uygun davranmakla yükümlüdür. Diyarbakır ve Ankara barosunun yanında yer alarak, sonuna kadar dayanışma içerisinde olacağız” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)

AKP Sözcüsü Çelik hedef gösterdi, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Barosuna da Diyanet hutbesini eleştirdiği gerekçesiyle soruşturma açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde LGBTİ+'ları hedef aldı