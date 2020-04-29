76 yaşındaki Kadam, haftalardır maaşını ve bayram ikramiyesini bekliyor

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı olduğu için maaş ve bayram ikramiyeleri Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından adreslerine teslim edileceği açıklanmasına rağmen Diyarbakır’da 76 yaşındaki Gayaseddin Kadam haftalardır bekliyor. Evrensel’e konuşan Kadam’ın oğlu Veysel Kadam, “Bu insanlar ne yiyecek evde” diyerek tepki gösterdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz ay emeklilere bayram ikramiyesinin 7-11 Nisan tarih arasında verileceğini açıkladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ikramiye ödemeleri öne çekildi. Salgından dolayı 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı olduğu için ikramiyelerin adreslerine, kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından teslim edileceği duyuruldu. Diyarbakır’da yaşayan kanserden bir bacağını kaybeden yüzde 79 engelli Gayaseddin Kadam’ın (76), ne maaşı ne de bayram ikramiyesi henüz evine getirilmedi.

Veysel Kadam, Vefa Sosyal Destek Grubundan ekibin babası Gayaseddin Kadam’ın evine gelerek adres ve kişisel bilgilerini teyit ettiğini söyledi. Ancak paranın hiçbir şekilde babasına ulaştırılmadığını belirten Kadam, şunları söyledi: “İkramiyesi gelmedi. Ayın 19’unda ise emekli maaşı yatıyor o da gelmedi. 155’i defalarca aradık, bize öğleden sonra arayın dediler. Aradık ‘Bizi meşgul etmeyin. Zaten gelirse gelecek sıraya göre’ dediler. Para havada kim almış belli değil. Bu insanlar ne yiyecek evde? Bu yardım da değil kendi maaşı. 40 gündür bu eve para girmemiş bu haldeki adam ne yapsın. Ben oğluyum destek olmaya çalışıyorum ama ben de emekliyim ne kadar yardım edebilirim. Verecekleri maskeden, yardımdan vazgeçtik. Babamın hakkı olan maaşını istiyoruz.”

Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel