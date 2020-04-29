29 Nisan 2020 18:41

Öğrenciler 1 Mayıs’ta kendi taleplerini haykıracak

Özel yurt ücretlerinin ve öğrenci evlerinin kiralarının ödenebilmesi için devletin bir fon oluşturması 1 Mayıs’a giderken öğrencilerin başlıca talepleri arasında yer alıyor.

yurt odası, ranza

Fotoğraf: Pixabay

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    Hümeyra HANNARİCİ

    Üniversitelerin 23 Mart itibariyle uzaktan eğitime geçmesiyle farklı şehirlerde yurtlarda veya öğrenci evlerinde kalan üniversite öğrencileri ailelerinin yanına döndü. Bu durum beraberinde birçok zorluk getirdi. Kimi öğrenciler uzaktan eğitim için gerekli ekipmana sahip değilken kimi de online dersleri dinleyebilecek sessizlikte bir ortam bulamıyor. Tüm öğrencilerin eşit imkânlara sahip olduğu ön kabulüyle başlatılan uzaktan eğitim süreci; bilgisayara, internete sahip olmayan öğrencilerin eğitim hayatını sekteye uğratıyor. İmkânsızlıklar sebebiyle eğitim hayatının devamlılığını sağlayamayacak öğrencilerin belirlenip, gerekli ekipmanların sağlanması öğrencilerin başlıca talepleri arasında yerini alıyor.  Özellikle üniversiteli kadınların yaşadıkları sıkıntıların daha ev işi odaklı olduğunu görüyoruz. Evin tüm yükü omuzlarına yüklenen kadınlar, bir yandan eğitimlerini sürdürebilmek için mücadele verirken bir yandan da yaşadıkları evin düzeninden, temizliğinden sorumlu tutulur hale geldiler. Salgın sürecinde kaldığı yurttan aile evine dönen bir arkadaşımız içinde bulunduğu zorlu süreçle ilgili “Arkamı döndüğüm gibi mutfak dağılıyor. Bir evin tüm yükünün mutfağın omuzlarında olduğunu fark ettim ben ve mutfağın da benim omuzlarımda olduğunu.” diyerek sürecin onun için ne kadar yıpratıcı olduğunu dile getiriyor. Birçok arkadaşımız özel yurtlardan veya öğrenci evlerinden çıkıp aile evine dönmesine rağmen hâlâ yurt ücretlerini ve ev kiralarını ödemeye devam ediyorlar. Bu durumdan mustarip olan bir arkadaşımız “Salgından önce part-time çalışıp kiramı, faturalarımı ödüyordum en azından, şimdi çalışmamama rağmen ödemek zorunda olduğum kira ve faturalar var.” diyor. Devlet yurtlarının sınırlı kontenjanı sebebiyle birçok öğrencinin barınmak zorunda kaldığı özel yurt ücretlerinin ve öğrenci evlerinin kiralarının ödenebilmesi için devletin bir fon oluşturması 1 Mayıs’a giderken öğrencilerin başlıca talepleri arasında yer alıyor.

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