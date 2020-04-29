Ayrımcı infaz düzenlemesi AYM gündeminde

CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine ilişkin “7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu”nun, tümünün “şekil” bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu.

CHP, kanunun tümünün yanı sıra “bazı suçlar hariç denetimli serbestlik süresinin bir yıldan üç yıla çıkarılmasına olanak tanıyan 52. maddesiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun değiştirilen geçici 6. Maddesinin”, “şekil” bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini talep etmişti.

AYM Genel Kurulu, 6 Mayıs’ta yapılacak gündem toplantısında, başvurunun ilk incelemesini yapacak. Genel Kurul, yapacağı ilk inceleme sonucu başvuruda bir eksiklik olup olmadığını inceleyecek. Başvuruda bir eksiklik tespit edilmezse, iptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak. (HABER MERKEZİ)

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