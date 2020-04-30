112 acil çalışanları: Günlük 11 saat üzerinden ödeme yapıyorlar

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan işçiler

Bizler Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde 112 ambulanslarda çalışan bir grup işçiyiz. Sorunlarımızı işçi arkadaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Günlük 12 saat ve daha fazla çalışmamıza rağmen, 11 saat üzerinden ödeme yapıyorlar. Bulunduğumuz İl Sağlık Müdürlüğüne belediyelerden torba yasayla geldik. Kendi isteğimizle ve dilekçeyle İl Sağlık Müdürlüğüne farklı statülerde ve 4/A’lı olarak gönderildik. Geldiğimiz kurumda ağır vasıta şoförü olarak çalışmaktaydık. Bazı arkadaşlarımız MEB’e gönderildiler.

26-27 yıldır işçi olarak çalışıyoruz. Çalıştığımız kurumda 11 saatin dışında fazla mesai ücretimizi alamıyoruz. Fazla mesailerimizi Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne götürüp onaylamamız gerekiyor ama Destek Hizmetleri Müdürlüğünün paraları ödemediği söylenerek talebimiz geri çevriliyor. Günde 12 saat çalışıyoruz ama 11 saat üzerinden ödeme yapıyorlar. Aylık 213 saat çalışıyoruz, fakat 192 saat karşılığı ücret alıyoruz. Çalıştığımız zamanlar fazla mesai ve yemek, yol parasını ödemiyorlar.

2019’DAN BERİ SÖZLEŞMEMİZ BİTİRİLMİYOR

Türk-İş’e bağlı Sağlık-İş’te iken Hak-İş’e bağlı Öz Sağlık-İş’e geçtik. Fakat Öz Sağlık-İş’te sorunlarımızı iletebileceğimiz bir muhatap bile bulamıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğünde 51 bin çalışandan 300 kadarımız işçi, diğer arkadaşlarımız memur. 112’de 200 işçi çalışıyoruz, işçi arkadaşımızın tamamı da sendikalı. Sendikamızın 2019 ocak ayında başladığı sözleşme görüşmeleri bugüne kadar bitirilmedi. 2020 nisan ayında bitmesi gereken sözleşme bitirilmiyor ve bize bir açıklama dahi yapılmıyor. İşçinin kaybı devam ediyor.

AÇTIĞIMIZ DAVA HENÜZ SONUÇLANMADI

Memur arkadaşlarımız salgın günlerinde 24/72 sisteminde (Bir gün çalışıp bir gün dinlenme) çalışıyorlar, biz işçiler ise 3 vardiya halinde 12/36 sisteminde (3 gün çalışıp ancak bir gün dinlenebiliyoruz) çalıştığımız için yeteri kadar sterilize olamıyor ve dinlenemiyoruz. 24/72 sisteminde çalışırken yargı yoluna gittik, dava 1.5 yıldır devam ediyor ve henüz sonuçlanmış değil.

VİRÜSE YAKALANMA RİSKİMİZ YÜKSEK

112 ambulans 3 kişiden oluştuğu için bizim de virüse yakalanma riskimiz doktor, sağlıkçı ile benzer durumda. Ambulansın temizliğinden servise hazırlanmasından, hastanın sedyeye bindirilip hastanede naklinden biz sorumluyuz. Hastanın ilk teması neredeyse bizimle oluyor. Hastanın her tür olumsuz hareketiyle biz karşı karşıyayız. Bu nedenlerden dolayı bir arkadaşımız koronavirüse yakalandı, hâlâ hastanede tedavi altında. Hastanın ölümü esnasında doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla birlikte bizler de ifade vermek zorunda kalıyoruz. Hastaya gittiğimizde hasta zaman zaman hastaneye gitmek istemiyor. Buna bağlı ölüm olayları da gerçekleşiyor. Açılan soruşturmalarda bizler de olaya dahil ediliyoruz.

Ankara’nın her ilçesinde göreve çağırıyorlar. Buna karşın yol, yemek ve fazla mesai alamadığımızı söylemiştik. Gittiğimiz yerlerde otellerde, misafirhanelerde kalıyoruz ve ücretlerini cebimizden ödemek zorunda kalıyoruz. Aynı işi yapan arkadaşlarımıza farklı ücretler ödeniyor. Bu da çalışan arkadaşlarla aramızda sorunlara neden oluyor.

NEDEN PROMOSYON PARALARI FARKLI ÖDENİYOR?

Kayseri ve Adana’da 10 bin çalışana beş yıllık 6 bin 900 lira promosyon ödenirken Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde 51 bin çalışan olduğu halde 5 bin 695 lira ödenmesini anlamak mümkün değil. Parlamentoda grubu bulunan CHP ve MHP’ye durumu detaylarıyla rapor etmemize rağmen sorunumuzla ilgilenmediler.

KOD SİSTEMİ İŞLETİLMİYOR

Hastaların, durumlarına göre kod sistemine tabi tutulmaları gerekiyor. Hastalar kırmızı kod durumunda ambulans parası ödemiyorlar. Kırmızı dışında mavi, sarı, yeşil kodlarda para ödemeleri gerekiyor. Hastane yönetimleri kod sistemini uygulamıyorlar. Bize göre ambulanslar yüzde 90 vakalarda gereksiz çalıştırılıyorlar. Bu durumu oy kaybetmeme olarak yapıyor olsalar gerek diye düşünüyorum.

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