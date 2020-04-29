Veteriner Esen Gelikli: Hayvanların özgürce yaşayacakları bir dünya istiyorum

Ebal ORUNCAK

Antep

Antep’te özel bir barınakta veteriner hekimliği yapan Esen Gelikli (33) 1 Mayıs’a dair hayvanların şiddete, tecavüze uğramadan özgürce yaşayacağı bir dünya talebinde bulundu.

Barınakta tek çalıştığını söyleyen Gelikli, “83 tane dostumuz var barınakta, onların tedavileri, beslenmeleri ve temizlikleriyle sadece ben ilgileniyorum. Çoğu zaman yemeğe çıkmıyorum evden bir şeyler getiriyorum ve 15 dakika içinde yiyip içip hemen işimin başına dönmem gerekiyor. Çünkü inanın bana veteriner hekim olmak ne kadar zorsa barınakta tek başına bir hekim olmak daha da zor” diye konuşuyor.

“Marketlerin, fırınların açık olması ne kadar önemliyse insan hayatı için barınakların da açık olması da o kadar önemli” diyen Gelikli, “Bir insan iki gün yemek yemezse ölmez belki. Ama oradaki hayvanların iki gün temizliği bakımları yapılmaz suları ve mamaları yenilenmezse çok ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Ve ben ne olursa olsun canım pahasına da olsa onların ihtiyaçlarını gidereceğim” diyor.

Gelikli, 1 Mayıs’a dair taleplerini ise şöyle anlatıyor: “Hayvanların şiddete, tecavüze uğramadan özgürce yaşayacakları bir dünya, kadınların, erkeklerin eril zihniyetlerine maruz kalmamaları. Dostlarımla özgürce yaşayacağım bir dünya istiyorum.”

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