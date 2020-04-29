Silopi’de özel okul öğretmenleri maaşlarını istiyor

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Şırnak’ın Silopi ilçesi Özel Nimet Onuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çalışanöğretmenler maaşlarının düzenli ödenmemesinin rutine bağlandığını söyledi. Evrensel'e ulaşan ve isminin yayımlanmasını istemeyen bir öğretmen “Daha önce hocalarımızın 9 ay maaşı yatmamıştı, benim maaşım da 3 ay yatmamıştı. Daha sonra verdiler. Şimdi maaşlarımız 2 aydır yine yatırılmıyor. Okul yönetimi telefonlarımıza dahi cevap vermiyorlar, mesaj atıyoruz geri dönüş olmuyor. Nisan bitecek daha mart ayının maaşlarını almış değiliz. Şu an ailemin yanındayım, evde 8 kişi kalıyoruz. Babamın emekli maaşıyla geçinmeye çalışırken diğer yandan Silopi’de kaldığım evin de kirasını ve faturalarını ödüyorum. Mağdur ediliyoruz” diye konuştu.

"OKUL DEVLET TEŞVİKİYLE ÇALIŞIYOR"

İsmini yayımlanmasını istemeyen bir diğer öğretmen ise “Bu okul tamamen devlet teşvikiyle çalışıyor. Öğrencilerin parasını devlet veriyor ve bunu da üçe ayırıyor. Kasım, şubat ve haziran ayları olmak üzere 3 ödenek veriyor. Okul sahipleri aldıkları parayla ticarete giriyorlar. Bu nedenle öğretmene verecek para kalmıyor. Kasım öncesinde de sorunlar yaşadık, maaşların yatırılması noktasında. Kasım ayından sonra yaşanmayacağı sözü verildi. Şubat ayında tekrar gecikme yaşamaya başladık. Şu an mart maaşını nisan ayının 1’inde almamız gerekirken bu gün nisan ayının sonu. Kısmi çalışma ödeneği başvurusu yaptıklarını bize ilettiler ama bu ödeneğin çıkması da söz konusu değil. Zaten devletten hazirana kadar olan ödemelerin parası alınmış. Bu sıkıntıları yaratan okul yöneticileri, mağdur ediliyoruz” dedi.

OKUL YETKİLİLERİ CEVAP VERMEDİ

Duruma ilişkin konuşmak istediğimiz okul müdürü Serdar Bayam, iddialara ilişkin telefon üzerinden yanıt vermeyeceğini söyleyerek, okula gelmemizi istedi. Diyarbakır’dan aradığımızı söyleyince açıklama için daha sonra dönüş yapacağını söyledi. Ancak ardından defalarca telefonla aramamıza rağmen yanıt alamadık. Sonra telefonla ulaştığımız okul yöneticisi Cemal Onuk da sorularımıza cevap vermedi.