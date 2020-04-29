29 Nisan 2020 18:41

Taleplerimizi hastanede birlikte derledik

SES Aksaray Şube Yöneticisi Fadime Dursun, salgın koşullarında hastanelerinde sağlık himzeti verecekleri belirterek 1 Mayıs öncesi taleplerini hastanede tüm çalışanlarla birlilkte derlediklerini yazdı

Eyüpsultan Devlet Hastanesi çalışanlarından evde kal çağrısı

Fotoğraf: Eyüpsultan Devlet Hastanesi çalışanları

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    Fadime Dursun

    Bu yıl 1 Mayıs’a Kovid-19 salgını koşullarında giriyoruz. Bundan dolayı kitlesel kutlamaları yapamayacağız fakat bizler işimizin başında sağlık hizmeti üretmeye devam edeceğiz.Salgının başından bu yana hastanemiz pandemi hastanesi ilan edildi. Biz de direkt olarak kendimizi Kovid-19 salgınına yakalanan hastalara bakarken bulduk. Başlarda kişisel koruyucu ekipman, çalışanların bulaş riskini azaltmak için konaklayacağı yer, psikolojik destek, ulaşım gibi sorunlar zamanla ve biz sağlık emekçilerinin mücadelesiyle kısmen düzeltildi.Her yıl devam eden taleplerimize bu yıl yenileri eklendi. Bu alanda çokça yıpranan sağlık emekçileri birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor. İş yükümüz çok fazla ve tükeniyoruz. 24 saat çalışırken evimizi unutuyoruz. Çalışırken kendimizi güvende hissetmiyoruz. Şiddete uğruyoruz. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yeterince alınmadığını biliyoruz. Sağlık Bakanının pandemi süresince 3 ay boyunca ek ödemelerimizin tavandan ödeneceğinin açıklaması medyada sanki çift maaş alacakmışız gibi bir algı yarattı ve halk bunu böyle anladı. Tabii bu doğru değil ve sadece sağlık çalışanlarını alkışlamak da yetmiyor.

     

    2 YILDIR ALINAMAYAN ÖDEMELER

    Bize bir lütufmuş gibi sunulan ödemeyi biz zaten 2 yıldır alamıyorduk. Çünkü performans sistemine dayanan ek ödemeler güvencesiz ücretler ve türlü bahanelerle bizlerden kesilir halde. Bu tavandan ödemeyle birlikte hastane çalışanlarının gelirleri arasında bir uçurum oluştu ve bu da ayrımcılığı beraberinde getirdi. Sürekli işçi kadrosunda ve idari birimler kadrosunda çalışan memur arkadaşlarımız bundan yararlanamadı. Hastane işçileri ağır ve tehlikeli iş yapıyor. Emeklerinin karşılığını alamıyor, asgari ücretle yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Tabii geçinemediği için borçlanıyorlar. En çok Kovid-19 geçiren de işçiler oldu hastanede. Sağlık alanı bütünlüklüdür ve eşit işi yaptığımız bu alanda ücretlerde eşit oranda ve adaletli dağıtılmalıdır. Birçok hastanede dönüşümlü çalışmaya geçilmişken ve mesai saatleri düşürülmüşken hastanemizde böyle bir durum söz konusu olmadı. 24 saat çalışan ekibimiz fazla mesaiyle çalışmak zorunda kalıyor. Yemeklerle ilgili yetersizlikler, hijyen sorunu sürmekteyken sendika olarak müdahalemiz sonucu tarafımıza dönüş yapıldı ve sendikamızla birlikte düzenlemeler yapılarak sorunu düzeltme yönünde önlemler alındı. İş yükümüz çok fazla olmakla birlikte çalışanlar arasında her türlü ayrımcılık yapılıyor. Bu da çalışanlar arasında statü farklılığını derinden hissettiriyor. Eyüp Sultan Devlet Hastanesinde her yıl hastane önünde 1 Mayıs kutlaması yapıp taleplerimizi dillendirdiğimiz mücadele günlerimiz olmuştur. Bugünler uzakta değil. Biz sağlık emekçileri olarak haklı mücadelemizden vazgeçemeyeceğiz her yıl olduğu gibi bu 1 Mayıs’ta da mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz taleplerimizi hastanede çalışan arkadaşlarımızla birlikte derledik. Ve çözülmesini istiyor ve ısrar ediyoruz.

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