Çorum Ekmek ve Gül grubu üyesi kadınlar 1 Mayıs için çağrı yaptı

Çorum'da Ekmek ve Gül grubu üyesi kadınlar, çektikleri videolarla 1 Mayıs için çağrı yaptı.

Çorum’da 1 Mayıs Cuma günü, kent merkezinde bulunan Kadeş Barış Meydanı’nda bir basın açıklaması düzenlenecek. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenecek olan basın açıklaması öncesinde Çorum’dan Ekmek ve Gül Grubu üyesi kadınlar, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’ını kutlarken yaş ve sağlık sorunu olmayan tüm emekçileri, 1 Mayıs’ta Kadeş Barış Meydanı’nda taleplerini haykırmaya davet etti. (Çorum/EVRENSEL)

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